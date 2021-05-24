Налагодження виробництва вітчизняних ракет "Вільха", "Вільха-М" і "Нептун" - найкраща альтернатива ізраїльському "Залізному куполу" у війні з РФ, - екснардепка Чорновол. ВIДЕО
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила екснардепка Тетяна Чорновол у своєму розслідуванні для телеканалу "Еспресо".
"Захищати прифронтові міста можна не лише ракетним щитом, а також "ракетним списом". Захиститися від обстрілів ракетами можна не лише збиваючи їх на підльоті, а шляхом ліквідації ворожих бойових машин "Град" та "Ураган" на окупованій території. А не завадить тримати під прицілом "Смерчі", які сконцентровані біля нашого кордону на території РФ. Це і називається "ракетний спис"", - говорить екснардепка.
За її словами, для цього наша "оборонка" зробила ракети "Вільха" з точністю влучення - прямо в яблучко. За контрактами часів Порошенка в армію вже поставлено понад сто ракет і "Вільха" вже третій рік працює, як засіб стримування від провокацій.
"Звернемо увагу, де ДНР та ЛНР тримають системи залпового вогню. Наприклад, новина від місії ОБСЄ, яка зафіксувала маневр 15 бойових машин "Град" біля селища Хрустальне на окупованій території. В цьому районі знаходяться бази зберігання військової техніки, зокрема і систем залпового вогню. Чому саме там? А тому, що "Вільха" має дальність 70 км. А до Хрустального 80 км від лінії фронту. Тобто наш "ракетний спис" не дістає до цих баз. Однак, КБ "Луч" має далекобійну "Вільху М" на 130 км. Ситуація з "Вільхою М" просто абсурдна. Президент Порошенко прийняв успішні випробування Вільхи М наприкінці свого президентства. Однак після перемоги на виборах Зеленського нове керівництво міноборони почало створювати для проекту штучні перешкоди тому "Вільха-М" так і не пішла в серійне виробництво. Зокрема, спочатку протоколу державних випробувань вимагав від КБ "Луч" здійснити 20 запусків ракет. І хоча всі ракети успішно пішли в ціль з’явилася вимога випробувати ще 10 ракет", - говорить Чорновол.
Фінансування на виробництво цих ракет державному КБ "Луч" влада не дала. Тому проект "Вільха-М" опинився в пастці. Був втрачений цілий рік. Тільки зараз влада виділили кошти на заключний етап випробування.
"Така сама абсурдна ситуація сталася з ракетним комплексом "Нептун". Майже рік зволікання, поки Міністерство оборони виділило кошти на його виробництво. Це був нічим не виправданий саботаж, адже "Нептун" це теж наш "ракетний спис" на узбережжі Чорного і Азовського морів. Реалізація проекту була загальмована на початку року з геть абсурдних причин. Зокрема, Міністерство оборони України забракувало шасі для комплексу виробництва вітчизняного заводу "Краз", щоб купити за кордоном значно дорожчі чеські "Татри". Ці додаткові витрати були вибрані з бюджету на виробництва ракет. Очевидно проблема була не в шасі "Краз"Влада продовжує штучно гальмувати проєкт авіаційної ракети "Нептун"", - сказала Чорновол.