Нова ціна на проїзд у метро буде максимально компромісною, - Макогон. ВIДЕО
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Коментарі", про це повідомила заступниця начальника комунального підприємства "Київський метрополітен" Наталія Макогон в ефірі телеканалу "Київ".
За словами Макогон, на сьогоднішній день метрополітен столиці працює в збиток, а собівартість проїзду в підземці становить понад 20 гривень.
Вона зазначила, що при цьому, нова ціна на проїзд в метро буде компромісною.
Чиновниця сказала, що метрополітен вже скерував усі необхідні документи в профільний департамент з транспорту, тепер питання вартості проїзду аналізуватимуть економіста і фахівці управління цінової політики Київської міської державної адміністрації.
Нагадаємо, що на останній сесії Київради комунальні перевізники Києва звернулися до міської влади з вимогою підняти тарифи на проїзд в громадському транспорті, зокрема - проїзд в метро до 21 гривні, а проїзд в електричці до 78 гривень. Вони заявили, що працюють в збиток і зазнали величезних фінансових втрат під час жорстких карантинних обмежень, коли проїзд у громадському транспорті був можливий тільки за спеціальними перепустками.
Міський голова столиці Віталій Кличко також заявляв, що собівартість проїзду в громадському транспорті Києва на сьогоднішній день становить 15 гривень.