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Нова ціна на проїзд у метро буде максимально компромісною, - Макогон. ВIДЕО

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Подорожчання вартості проїзду в столичному метро неминуче, проте, остаточний тариф поки не затверджений і буде компромісним.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Коментарі", про це повідомила заступниця начальника комунального підприємства "Київський метрополітен" Наталія Макогон в ефірі телеканалу "Київ".

За словами Макогон, на сьогоднішній день метрополітен столиці працює в збиток, а собівартість проїзду в підземці становить понад 20 гривень.

Вона зазначила, що при цьому, нова ціна на проїзд в метро буде компромісною.

Чиновниця сказала, що метрополітен вже скерував усі необхідні документи в профільний департамент з транспорту, тепер питання вартості проїзду аналізуватимуть економіста і фахівці управління цінової політики Київської міської державної адміністрації.

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Нагадаємо, що на останній сесії Київради комунальні перевізники Києва звернулися до міської влади з вимогою підняти тарифи на проїзд в громадському транспорті, зокрема - проїзд в метро до 21 гривні, а проїзд в електричці до 78 гривень. Вони заявили, що працюють в збиток і зазнали величезних фінансових втрат під час жорстких карантинних обмежень, коли проїзд у громадському транспорті був можливий тільки за спеціальними перепустками.

Міський голова столиці Віталій Кличко також заявляв, що собівартість проїзду в громадському транспорті Києва на сьогоднішній день становить 15 гривень.

Топ коментарі

  • Ольга Кочурко
    схема накатана
    Сперва заявляешь что должна быть цена минимум 21 гр
    Затем объявляешь что будет 15 и ждешь благодарности от громадян за такой "щедрый компромисс"
  • Підлога Маккартні
    Новая цена на проезд в метро будет максимально компромиссной, - Макогон - Цензор.НЕТ 9911
  • Підлога Маккартні
    Новая цена на проезд в метро будет максимально компромиссной, - Макогон - Цензор.НЕТ 5556
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