Нардеп Яценко, який повернувся в "Батьківщину", демонстративно не встав під час виконання гімну. ВIДЕО
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Поки весь зал навколо нього стоячи виконував державний гімн України, Антон Яценко сидів, утупившись у телефон, а на заклики встати - огризався.
Відео інциденту опублікував у телеграм-каналі одеський активіст Сергій Стерненко, інформує Цензор.НЕТ.
"Нардеп Антон Яценко в уманській міській раді демонстративно не встав під час виконання гімну України. Нещодавно він приєднався до фракції "Батьківщина" у ВР", - підписав Стерненко відео.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, 18 травня 2021 року Антон Яценко увійшов до складу фракції "Батьківщина", яку покинув в 2011 році, приєднавшись до "Партії регіонів".
У Верховну Раду IX скликання Яценко був обраний як безпартійний самовисуванець по округу №200 (Черкаська область) та до 18 травня 2021 року не входив до складу жодної фракції.