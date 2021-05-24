Мінкульт пропонує зробити символом 30-річчя Незалежності України квітку. ВІДЕО+ФОТО
Про це повідомляє пресслужба міністерства, інформує Цензор.НЕТ.
"Цього року в Україні особливо відзначатимуть 30-річчя Незалежності України. До Дня незалежності за координації Міністерства культури та інформаційної політики України була підготовлена концепція єдиної візуальної символіки свята. В її основі покладена ідея бачення Незалежності як мрії, досягнення якої прагнули багато поколінь українців", - йдеться в повідомленні пресслужби відомства.
Образи до 30-річчя Незалежності реалізували у вигляді калейдоскопічних кольорів із зображень, фотографій і символів.
За задумом авторів, ця айдентика "розквітає, як сама країна".
Згідно з повідомленням, основний лейтмотив проєкту - слоган "Ти у мене єдина". Слоган є певним універсальним зверненням до країни, квітки, Незалежності, нації.
Кожна область України матиме свою унікальну квітку-логотип з графічними елементами та кольоровою гамою прапорів цього регіону, а також квіти-символи сфер діяльності, як то: медицина, будівництво, наука, цифрові технології, виробництво.