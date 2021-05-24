Державний прапор Білорусі в Ризі замінили біло-червоно-білим: "Прапор, що символізує режим державного тероризму, недоречний у місті". ВІДЕО+ФОТО

Мер Риги Мартіньш Стакіс і міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевич замінили державний прапор Білорусі в центрі латвійської столиці на біло-червоно-білий прапор.

Прапор Білорусі встановлений в Ризі разом з прапорами всіх країн-учасниць чемпіонату світу з хокею, який проходить у Латвії з 21 травня по 6 червня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Трибуна".

"Піднімаємо прапор вільної Білорусі серед прапорів чемпіонату світу з хокею. Цей прапор мені довірили політичні біженці з Білорусі. Прапор, який символізує режим, який здійснює державний тероризм, недоречний у міському середовищі Риги, тому ми його зняли!" - написав Стакіс білоруською мовою у своєму твіттері.

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Біло-червоно-білий прапор був прапором Білорусі в 1991-1995 роках і в 1918-1919 роках в Білоруській народній республіці, яка частково була розташована на території сучасної Білорусі. У минулому році він став символом опозиції до Олександра Лукашенка, який захопив владу в країні.

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