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Державний прапор Білорусі в Ризі замінили біло-червоно-білим: "Прапор, що символізує режим державного тероризму, недоречний у місті". ВІДЕО+ФОТО

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Мер Риги Мартіньш Стакіс і міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевич замінили державний прапор Білорусі в центрі латвійської столиці на біло-червоно-білий прапор.

Прапор Білорусі встановлений в Ризі разом з прапорами всіх країн-учасниць чемпіонату світу з хокею, який проходить у Латвії з 21 травня по 6 червня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Трибуна".

"Піднімаємо прапор вільної Білорусі серед прапорів чемпіонату світу з хокею. Цей прапор мені довірили політичні біженці з Білорусі. Прапор, який символізує режим, який здійснює державний тероризм, недоречний у міському середовищі Риги, тому ми його зняли!" - написав Стакіс білоруською мовою у своєму твіттері.

Біло-червоно-білий прапор був прапором Білорусі в 1991-1995 роках і в 1918-1919 роках в Білоруській народній республіці, яка частково була розташована на території сучасної Білорусі. У минулому році він став символом опозиції до Олександра Лукашенка, який захопив владу в країні.

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Державний прапор Білорусі в Ризі замінили біло-червоно-білим: Прапор, що символізує режим державного тероризму, недоречний у місті 01
Державний прапор Білорусі в Ризі замінили біло-червоно-білим: Прапор, що символізує режим державного тероризму, недоречний у місті 02
Державний прапор Білорусі в Ризі замінили біло-червоно-білим: Прапор, що символізує режим державного тероризму, недоречний у місті 03

Топ коментарі

  • Герхард
    Молодцы!!!
  • Rouhh Elohim
    Ну, что, зебилы, повторите, или ссыкатно?!
  • Николай Влад
    Кроме того, власти Риги убрали с центральной площади столицы Латвии рашистский флаг, он был заменен на символику Олимпийского комитета рашки.
    Державний прапор Білорусі в Ризі замінили біло-червоно-білим: "Прапор, що символізує режим державного тероризму, недоречний у місті" - Цензор.НЕТ 276
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