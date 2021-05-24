Мати Протасевича заявила, що він потрапив до лікарні. МВС Білорусі заперечує. ФОТО+ВІДЕО

Мати засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича заявила, що отримала інформацію про те, що її син потрапив до лікарні у тяжкому стані. Водночас білоруське Міністерство внутрішніх справ стверджує, що з затриманим опозиціонером все гаразд і він в СІЗО.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як розповіла мати опозиціонера Наталія Протасевич, інформацію про те, що Роман потрапив до лікарні з проблемами з серцем, їй передали люди з медичного оточення. На її думку, ця інформація може бути правдою, оскільки Протасевич дійсно має серйозні проблеми з серцем.

Однак білоруське МВС офіційно заявило, що інформація про госпіталізацію Протасевича є неправдивою.

"Наразі арештований утримується під вартою в установі "Слідчий ізолятор №1" в Мінську. Скарг на стан здоров'я в адміністрацію установи від нього не надходило", - повідомили в МВС РБ.

Крім того, державні білоруські ЗМІ поширили відео, на якому Протасевич спростовує інформацію про проблеми зі здоров'ям, а також говорить, що співпрацює з білоруськими правоохоронцями та дає зізнавальні свідчення.

Telegram-канал Nexta повідомив, що держЗМІ Білорусі показали затриманого Протасевича.