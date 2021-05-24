Звідки взялася "труба Медведчука?" - нове розслідування Bihus.Info. ВIДЕО

Журналісти проєкту опублікували другу частину "прослуховування" телефонних переговорів глави політради партії ОПЗЖ Віктора Медведчука, якого підозрюють у державній зраді.

Розслідування опубліковано на каналі Bihus.Info в YouTube, інформує Цензор.НЕТ. Воно розкриває історію отримання Медведчуком української частини нафтопроводу "Самара - Західний напрямок", причетність до якої Медведчук не раз заперечував.

Цей нафтопровід було побудовано за часів СРСР, а з набуттям Україною незалежності - націоналізовано. У 90-ті роки труба стала частиною російської корпорації "Транснефть". З 2011-го українські суди скасовують передачу труби РФ і повертають її у власність України, але в 2015-му році труба опиняється у власності зареєстрованого в Швейцарії ТОВ "ПрикарпатЗахідтранс", пов'язаного з Медведчуком.

Перший запис про "трубу" з тих, які є в Bihus.Info, датовано лютим 2015 року. Голос, схожий на Медведчука, говорить про цей нафтопровід ймовірно з головою тієї ж "Транснафти", у якої трубу майже відібрали - Миколою Токарєвим. Медведчук каже, що питання "труби" "контролює особисто він". Хто "він", не уточнюється. Наступного дня, 26 лютого 2015 року, Медведчук знову розмовляє з Токарєвим і анонсує візит до Москви щодо "труби": "Я обов'язково зайду, ми там поговоримо, тому що я вчора знову там зустрічався з головним нашим, так. Ну. Там вже є конкретика певна", - говорить він.

17 березня 2015 року Вищий господарський суд підтверджує, що "труба" належить Україні. Але вже наступного дня (18 березня) Медведчук каже Токарєву, що це не остаточне рішення, і просить того подати оскарження. І ще кілька разів у розмовах розповідає очільнику "Транснафти", що "труба" повернеться в російську власність.

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У квітні 2015 Медведчук запевняє Токарєва, що Верховний Суд поверне справу назад до суду першої інстанції, так і відбувається.

Журналісти Bihus.Info припускають, що "головним", якого в розмовах не раз згадує Медведчук, може бути тодішній президент України Петро Порошенко.

Головний редактор порталу "Наші гроші" Юрій Ніколов із посиланням на учасників ринку розповів журналістам, що Росія, яка знову стала володаркою "труби", нібито планувала передати її в обмін на якийсь завод в окупованому Севастополі.

Можливо, йшлося про Севастопольський морський завод, що належав структурам Порошенка. Розмова про "завод в обмін на трубу" в червні 2015 року відбувся між Медведчуком і заступником глави адміністрації президента Росії Дмитром Козаком, стверджують журналісти Bihus.Info.

Крім цього, за даними журналістів, є ще один епізод ймовірного сприяння тодішньої української влади Медведчуку. Після передачі "труби" швейцарській компанії в ній залишався дизель незадовільної якості, придатний для танків. У 2016 році цей дизель купило Міністерство оборони. Це позбавило трубопровід від старого дизеля, і в нього стало можливим закачати новий, про що Медведчук повідомив Токарєву в червні 2016-го року.

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