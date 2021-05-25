"30 вагнерівців беруть під контроль острів, і Росія в ООН заявляє про "добровільний" перехід "народної республіки" на Зміїному до складу РФ", - експерти про можливу агресію в Чорному морі. ВIДЕО
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, сил і засобів для подібної операції у російських окупантів у регіоні достатньо. Необхідні умови вже створені. І в разі реалізації такого сценарію удар по економіці країни буде вкрай болючим. Чотири з п'яти найбільших українських морських портів працюють через Чорне море. Це три порти так званої "великої Одеси" - Чорноморський, Південний і Одеський, а також Миколаївський. Тільки Південний в 2020 році обробив понад шістдесят мільйонів тонн вантажів. Загалом же через морські порти України проходить понад половину всього українського експорту.
Після окупації Росією Криму для безпечного проходу комерційних суден в українські порти Чорного моря залишилася 50-кілометрова смуга між островом Зміїний і буровою установкою "Таврида". Платформа з 2014 року також знаходиться під контролем Росії.
І в разі захоплення острова Зміїний в Чорному морі росіяни можуть взагалі перекрити доступ до портів. На думку колишнього заступника штабу ВМС України Андрія Риженка, така операція не вимагає значних сил.
"На швидкохідних катерах типу їхнього "Раптора" висаджується група "Вагнера", 30 осіб. Беруть під контроль острів. Через дві години представник Росії в ООН доводить до відома шановної аудиторії листи голови місцевої ради острова Зміїний, що вони хочуть приєднатися до РФ. А Росія каже - все, вони під нашим контролем. У них там "народна республіка" якась Зміїна і так далі", - моделює можливий розвиток подій Риженко.
Протистояти подібній операції окупантів України буде дуже складно. Острів Зміїний демілітаризували ще на початку 2000-х. Зараз тут служать тільки прикордонники. Ускладнюється оборона також розташуванням території на значній відстані від українських портів.