"30 вагнерівців беруть під контроль острів, і Росія в ООН заявляє про "добровільний" перехід "народної республіки" на Зміїному до складу РФ", - експерти про можливу агресію в Чорному морі. ВIДЕО

Однією з головних загроз для України в Чорному морі називають можливу блокаду великих торгових портів кораблями російського флоту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, сил і засобів для подібної операції у російських окупантів у регіоні достатньо. Необхідні умови вже створені. І в разі реалізації такого сценарію удар по економіці країни буде вкрай болючим. Чотири з п'яти найбільших українських морських портів працюють через Чорне море. Це три порти так званої "великої Одеси" - Чорноморський, Південний і Одеський, а також Миколаївський. Тільки Південний в 2020 році обробив понад шістдесят мільйонів тонн вантажів. Загалом же через морські порти України проходить понад половину всього українського експорту.

Після окупації Росією Криму для безпечного проходу комерційних суден в українські порти Чорного моря залишилася 50-кілометрова смуга між островом Зміїний і буровою установкою "Таврида". Платформа з 2014 року також знаходиться під контролем Росії.

І в разі захоплення острова Зміїний в Чорному морі росіяни можуть взагалі перекрити доступ до портів. На думку колишнього заступника штабу ВМС України Андрія Риженка, така операція не вимагає значних сил.

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"На швидкохідних катерах типу їхнього "Раптора" висаджується група "Вагнера", 30 осіб. Беруть під контроль острів. Через дві години представник Росії в ООН доводить до відома шановної аудиторії листи голови місцевої ради острова Зміїний, що вони хочуть приєднатися до РФ. А Росія каже - все, вони під нашим контролем. У них там "народна республіка" якась Зміїна і так далі", - моделює можливий розвиток подій Риженко.

Протистояти подібній операції окупантів України буде дуже складно. Острів Зміїний демілітаризували ще на початку 2000-х. Зараз тут служать тільки прикордонники. Ускладнюється оборона також розташуванням території на значній відстані від українських портів.