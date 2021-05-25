"Це диверсія! Хтось скачав фільм про українських героїв, перейменувавши його на "Ополченочку"", - в окупованому Севастополі зірвався показ картини бойовиків "ЛНР". ВIДЕО

В окупованому Севастополі під час кінофестивалю "Золотий витязь" стався зрив показу фільму "Ополченочка" угруповання "ЛНР".

Про це повідомив бойовик "ЛНР" Роман Разум, який був присутній на показі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

На відео, опублікованому в YouTube, видно, що фільм "Ополченочка" не змогли запустити в севастопольському кінотеатрі "Москва", після чого Разум заявив, що це "диверсія". Він стверджує, що "замість фільму "ЛНР" демонстрували картину про героїв АТО". При цьому Разум не вказав назву українського фільму. Показ "Ополченочки" так і не відбувся.

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Разум так само поскаржився, що організатори фестивалю не оплатили проїзд з Луганська і проживання в Севастополі. Також він висловив невдоволення, що фестиваль не взяв "Ополченочку" в конкурсну програму.

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Організатори кінофестивалю повідомили у Facebook, що фільм "Ополченочка" буде показаний 25 травня в севастопольському кінотеатрі "Моряк". Причини зриву показу в "Москві" не вказані.

Фільм "Ополченочка" зняла кінокомпанія "Лугафільм" за участю "міністерств і народної міліції ЛНР". Його прем'єра відбулася в травні 2019 року.

Експрокурорка анексованого Криму, нині депутатка Держдуми Росії Наталія Поклонська знялася у фільмі "Ополченочка" в ролі самої себе.