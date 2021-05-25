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Завод "Комунар" горів у Харкові (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Пожежа почалася з рулонів тканини. Зараз вогонь гасять 60 пожежників. Вдалося врятувати одну людину.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС в Харківській області, інформує Цензор.НЕТ.

"Пожежа на 4-му поверсі. Площа понад 150 кв.м. Горять тканини в рулонах. На місці події працює 8 автоцистерн, 3 автодрабини, 4 допоміжні одиниці техніки та 60 рятувальників ДСНС", - сказано в повідомленні.

Про пожежу стало відомо о 16:47, о 18:15 її вдалося локалізувати. Врятовано 1 людину.

О 20:23 пожежу вдалося ліквідувати, жертв і постраждалих немає.


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Завод Комунар горів у Харкові (оновлено) 02
Завод Комунар горів у Харкові (оновлено) 03
Завод Комунар горів у Харкові (оновлено) 04
Завод Комунар горів у Харкові (оновлено) 05
Завод Комунар горів у Харкові (оновлено) 06
Завод Комунар горів у Харкові (оновлено) 07

Топ коментарі

  • Володимир Мик
    Как ты яхту назовёшь, так она и поплывёт...
  • SANDY
    декомунізація Завод "Коммунар" горит в Харькове - Цензор.НЕТ 893
  • Garry Grant
    С таким названием он и должен гореть ярким пламенем.
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