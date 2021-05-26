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Тіло померлого в білоруській колонії активіста Ашурка віддали родині з забинтованою головою. Причиною смерті назвали зупинку серця. ВIДЕО

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Тіло померлого білоруського активіста Вітольда Ашурка, за словами друзів сім'ї, віддали з забинтованою головою - родичам раніше повідомили, що він помер від зупинки серця.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Новую газету.

У Ашурка була "забинтована голова від маківки до носа, видно тільки рот", - розповіла подруга сім'ї Ольга Биковська, яка їздила забирати тіло разом із братом померлого. Як уточнює видання, родичі вирішили не робити додаткових експертиз, тому що не довіряють можливим результатам і не хочуть затягувати похорон. Биковська також повідомила, що пошкодження були "дивними", але "які - незрозуміло, все під бинтами".

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"Коли видавали тіло, брату намагалися пояснити: "Ну, ви самі розумієте, випадково впустили, коли діставали з холодильника"", - заявила Биковська. Дружині померлого повідомили, що Вітольд Ашурок помер від зупинки серця. За її словами, серце у чоловіка було здорове.

Слідчий комітет Білорусі опублікував відео з моментом смерті Ашурка. У ролику є монтажні склейки: що відбувалося в ті моменти, коли камера не працювала, невідомо. Слідчі, посилаючись на відеозапис, стверджують, що напередодні смерті чоловік впав і вдарився обличчям.

"У зв'язку з погіршенням самопочуття було вжито заходи із надання медичної допомоги. За словами співробітників колонії засуджений, розбивши голову, скарг на стан здоров'я не висловлював, відмовився від допомоги і госпіталізації", - заявили в СК Білорусі.

За даними слідства, 21 травня співробітник колонії виявив Ашурка непритомним, реанімувати його медикам не вдалося.

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Топ коментарі

  • Микола Бабич f1f90c47
    фашистов Януковича украинцы в своём большинстве терпеть не захотели, фашистов Лукашеску и фашистов Путлера ихние народы вытерпят до конца
  • Serhij Talatynnik
    Наскільки я счасливий що живу в Україні. Я можу нашого клоуна послати на хер і в принципі мені нічого не буде! В бульбостане не так там фашизм.
  • BAG68100
    " отказался от помощи и госпитализации Источник: https://censor.net/ru/v3267472
    Верю, вот тут, особенно, верю
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