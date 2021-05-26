У Києві патрульні рятували літнього чоловіка, що стояв на карнизі балкону на 12 поверсі. ВIДЕО

У Києві патрульні поліцейські рятували літнього чоловіка, який стояв на карнизі 12 поверху.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу патрульної поліції Києва.

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25 травня патрульні отримали виклик, що чоловіка виліз за балкон 12-го поверху будинку на вулиці Ревуцького. Час від часу він переставав триматися руками, а утримував його під падіння тільки хиткий карниз.



Екіпажі, які прибули на місце, спробували зайти в помешкання, але двері їм ніхто не відчинив, тож вони викликали на місце рятувальників.



Патрульні Дмитро Гром та Валерій Бебко з дозволу сусідів, що проживають поверхом нижче, спробували налагодити з чоловіком діалог та допомогти йому. Їхні колеги дочекалися рятувальників, які зрізали одні двері в помешкання, тоді патрульні Ярослав Колесник та Олександр Лисенко вибили другі двері та разом з рятувальниками затягли чоловіка у квартиру.

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Пояснити свою поведінку літній чоловік не зміг. Патрульні викликали йому медиків та зв'язалися з родичами.