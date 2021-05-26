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У Києві патрульні рятували літнього чоловіка, що стояв на карнизі балкону на 12 поверсі. ВIДЕО

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У Києві патрульні поліцейські рятували літнього чоловіка, який стояв на карнизі 12 поверху.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу патрульної поліції Києва.

25 травня патрульні отримали виклик, що чоловіка виліз за балкон 12-го поверху будинку на вулиці Ревуцького. Час від часу він переставав триматися руками, а утримував його під падіння тільки хиткий карниз.

Екіпажі, які прибули на місце, спробували зайти в помешкання, але двері їм ніхто не відчинив, тож вони викликали на місце рятувальників.

Патрульні Дмитро Гром та Валерій Бебко з дозволу сусідів, що проживають поверхом нижче, спробували налагодити з чоловіком діалог та допомогти йому. Їхні колеги дочекалися рятувальників, які зрізали одні двері в помешкання, тоді патрульні Ярослав Колесник та Олександр Лисенко вибили другі двері та разом з рятувальниками затягли чоловіка у квартиру.

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Пояснити свою поведінку літній чоловік не зміг. Патрульні викликали йому медиків та зв'язалися з родичами.

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Топ коментарі

  • Garry Grant
    Что за странные у тебя предположения,козёл?😟
  • Garry Grant
    Валяться под домом в луже крови с мозгами не очень достойно выглядит.
  • Uzer Uzer
    Счёт за коммуналку увидел, с "покращеннями". У Києві патрульні рятували літнього чоловіка, що стояв на карнизі балкону на 12 поверсі - Цензор.НЕТ 7232
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