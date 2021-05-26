Артилерійські підрозділи ОС тренувалися в районі адмінмежі з Кримом протидіяти морському десанту, - Наєв. ВIДЕО

Артилерійські підрозділи, що виконують бойові завдання неподалік адміністративної межі з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим, відпрацювали завдання з протидії морському десанту.

За словами командувача Об'єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Сергія Наєва, мета тренування бойових розрахунків гаубиць "МСТА-Б" полягала в підтриманні високого рівня навченості особового складу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Службу зі зв'язків із громадськістю Командування Об'єднаних сил ЗС України.

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- Воїни-артилеристи тренувалися діяти за умов використання противником високоточних засобів ураження, відточували вміння маскування техніки та озброєння, орієнтування на місцевості, а також своєчасного висування на вогневі позиції, - наголосив командувач.

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Водночас підрозділ артилерійської розвідки здійснював запуски штатних безпілотних літальних апаратів, пошук та виявлення цілей, а також надавав визначені координати вогневим розрахункам.

- Особлива увага у ході навчань приділялася питанням зміни вогневих позицій з подальшою готовністю до ведення бойової стрільби по визначених цілях, - зазначив генерал-лейтенант Сергій Наєв.