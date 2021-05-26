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Артилерійські підрозділи ОС тренувалися в районі адмінмежі з Кримом протидіяти морському десанту, - Наєв. ВIДЕО

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Артилерійські підрозділи, що виконують бойові завдання неподалік адміністративної межі з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим, відпрацювали завдання з протидії морському десанту.

За словами командувача Об'єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Сергія Наєва, мета тренування бойових розрахунків гаубиць "МСТА-Б" полягала в підтриманні високого рівня навченості особового складу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Службу зі зв'язків із громадськістю Командування Об'єднаних сил ЗС України.

- Воїни-артилеристи тренувалися діяти за умов використання противником високоточних засобів ураження, відточували вміння маскування техніки та озброєння, орієнтування на місцевості, а також своєчасного висування на вогневі позиції, - наголосив командувач.

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Водночас підрозділ артилерійської розвідки здійснював запуски штатних безпілотних літальних апаратів, пошук та виявлення цілей, а також надавав визначені координати вогневим розрахункам.

- Особлива увага у ході навчань приділялася питанням зміни вогневих позицій з подальшою готовністю до ведення бойової стрільби по визначених цілях, - зазначив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Артилерійські підрозділи ОС тренувалися в районі адмінмежі з Кримом протидіяти морському десанту, - Наєв 01

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Топ коментарі

  • Vasilij VG
    Без Нептунов, зарезанных клоунами, оборона пушками неэффективна - это 20й век. Московиты их снесут играючи, предварительно накрыв ракетами. Спасибо зебилам! Артилерійські підрозділи ОС тренувалися в районі адмінмежі з Кримом протидіяти морському десанту, - Наєв - Цензор.НЕТ 5614
  • Бяка Бука
    Как красиво и кучно встали, так вас красиво и накроют. При чём хватит одной ракеты на всех.
  • Рома Маестро
    Давайте боги войны!!! тренируйтесь жечь вату!!!!!!!
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