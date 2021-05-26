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"Ми повинні відгородитися "залізною" завісою від бестіарію збоченців і особин у стрінгах. Нехай краще у нас буде диктатура", - пропагандист Азарьонок про Євробачення. ВIДЕО

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Лукашенківський пропагандист Григорій Азарьонок назвав пісенний конкурс "Євробачення" "бестіарієм збоченців" і заявив, що від такого "прогресу" Білорусі краще відгородитися "залізною" завісою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Азарьонок розповів у своїй авторській передачі на білоруському ТБ.

"Сучасний світ демократії і прогресу успішно прогресує в бік повного маразму, божевільних збочень, особин у стрінгах і знищення всього людського в людині. Від цього прогресу ми повинні відгородитися "залізною" завісою. Нехай краще у нас буде диктатура. Світ потоне в цій безодні, а Білорусь залишиться островом свободи", - заявив Азарьонок.

Нагадаємо, що Білорусь усунули від участі в конкурсі, а білоруська влада у відповідь відмовилися показувати його на телебаченні.

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Топ коментарі

  • violator
    внебрачный сын Киселева ? "Мы должны отгородиться "железным" занавесом от бестиария извращенцев и особей в стрингах. Пусть лучше у нас будет диктатура", - пропагандист Азаренок о Евровидении - Цензор.НЕТ 8285
  • Вася Шевченко f77d76ba
    "Мы должны отгородиться "железным" занавесом от бестиария извращенцев и особей в стрингах. Пусть лучше у нас будет диктатура", - пропагандист Азаренок о "Евровидении" - Цензор.НЕТ 9477

    ... "Мы должны отгородиться "железным" занавесом от бестиария извращенцев и особей в стрингах. Пусть лучше у нас будет диктатура", - пропагандист Азаренок о "Евровидении" - Цензор.НЕТ 4954...
  • Eugene Homenko
    За звичай, такі персонажі і є самими схибленими збочинцями.
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