"Чекати більше нічого - терор потрібно зупинити раз і назавжди", - білоруська опозиція оголосила про підготовку до нової активної фази протесту. ВIДЕО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал NEXTA.
"Режим на межі тотальної ізоляції - як ніколи раніше. Європейський Союз, США, Велика Британія, Японія, Канада та інші країни вже діють і роблять усе можливе, щоб допомогти нам, білорусам. І ми самі, білоруси, маємо зробити все можливе, щоб звільнити політичних в'язнів, припинити насильство і провести чесні вибори. Ми мусимо діяти - вікно можливостей відкрите. Чекати більше нічого - терор потрібно зупинити раз і назавжди. Ми починаємо готуватися до нової активної фази протесту", - зазначено в заяві.
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Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю.