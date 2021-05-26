Активісти пікетували посольство РФ у Києві з вимогою розслідувати насильницькі зникнення в окупованому Криму. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
Мета акції - не дати забути українському суспільству про жертви насильницьких зникнень в окупованому Криму. Активісти прийшли під посольство РФ в Києві з табличками з іменами зниклих в окупованому Криму громадян. Активісти ходили по колу, показуючи тим самим символічне замкнуте коло: акції протесту - мовчання РФ, і висловили надію на те, що його буде розірвано.
"Росія, звичайно, не зацікавлена в ефективному розслідуванні справ про зникнення, адже саме окупаційна влада РФ в Криму причетна до цих злочинів. Тому, наші акції виглядають як ходіння по нескінченному колу: ми вимагаємо, РФ мовчить, РФ мовчить, ми - вимагаємо. Своїм перформансом ми покажемо, як би довго ми не ходили по цьому колу, ми все одно його розірвемо і дізнаємося правду про зниклих", - розповіли організатори акції.
Нагадаємо, з 2014 року жертвами насильницьких зникнень в окупованому Криму стали 44 людини. Пізніше 19 з них вдалося знайти живими, трьох - знайшли в місцях несвободи, одного - екстрадували, шестеро були знайдені мертвими. Про долю 15 осіб досі нічого невідомо.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.