Активісти пікетували посольство РФ у Києві з вимогою розслідувати насильницькі зникнення в окупованому Криму. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

26 травня під посольством РФ у Києві відбулася акція "Ходіння по колу". Це 58-ма щомісячна акція на підтримку жертв насильницьких зникнень в окупованому Росією Криму.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Мета акції - не дати забути українському суспільству про жертви насильницьких зникнень в окупованому Криму. Активісти прийшли під посольство РФ в Києві з табличками з іменами зниклих в окупованому Криму громадян. Активісти ходили по колу, показуючи тим самим символічне замкнуте коло: акції протесту - мовчання РФ, і висловили надію на те, що його буде розірвано.

"Росія, звичайно, не зацікавлена ​​в ефективному розслідуванні справ про зникнення, адже саме окупаційна влада РФ в Криму причетна до цих злочинів. Тому, наші акції виглядають як ходіння по нескінченному колу: ми вимагаємо, РФ мовчить, РФ мовчить, ми - вимагаємо. Своїм перформансом ми покажемо, як би довго ми не ходили по цьому колу, ми все одно його розірвемо і дізнаємося правду про зниклих", - розповіли організатори акції.

Також читайте: "Чергова демонстрація політики залякування", - Джапарова про намір кримських маріонеток посадити Чубарова на 9 років

Нагадаємо, з 2014 року жертвами насильницьких зникнень в окупованому Криму стали 44 людини. Пізніше 19 з них вдалося знайти живими, трьох - знайшли в місцях несвободи, одного - екстрадували, шестеро були знайдені мертвими. Про долю 15 осіб досі нічого невідомо.





























Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.