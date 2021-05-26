Запуск українських цифрових сертифікатів про вакцинацію заплановано на початок липня, - Шмигаль. ВIДЕО

Українські цифрові сертифікати вакцинації діятимуть у всій Європі.

Про це сьогодні, відкриваючи засідання Кабміну, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"ЄС перебуває фактично на фінальній стадії узгодження таких паспортів. Їхня наявність буде умовою для подорожей Європою. Україна діє синхронізовано з Європою, а тому запуск наших цифрових сертифікатів заплановано на початок липня. Ми встигаємо, і ці сертифікати діятимуть у Європі", - уточнив він.

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