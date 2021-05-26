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У Києві під посольством РФ в ході акції в пам'ять загиблих на Донбасі воїнів спалили "Кремль". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Сьогодні, 26 травня, під посольством РФ у Києві відбулася акція "Тризна за загиблими на російсько-українській війні".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Серед організаторів акції: "У.С.І.", "Українські сили самооборони", ГО "Вартові України", ГО "Хайтарма Крим" і Штаб батальйонів УНСО. Акція пройшла до річниці початку боїв за Донецький аеропорт.

"Ми хочемо нагадати всім, що російсько-українська війна триває. І ворог повинен пам'ятати, що ми, вшановуючи своїх героїв, готові битися і в подальшому за свою землю", - заявили організатори акції.

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В ході акції учасники спалили і розтоптали паперовий макет Кремля.

Також вони вивісили на паркані посольства РФ інсталяцію # можемповторить.

У Києві під посольством РФ в ході акції в память загиблих на Донбасі воїнів спалили Кремль 01
У Києві під посольством РФ в ході акції в память загиблих на Донбасі воїнів спалили Кремль 02
У Києві під посольством РФ в ході акції в память загиблих на Донбасі воїнів спалили Кремль 03
У Києві під посольством РФ в ході акції в память загиблих на Донбасі воїнів спалили Кремль 04
У Києві під посольством РФ в ході акції в память загиблих на Донбасі воїнів спалили Кремль 05
У Києві під посольством РФ в ході акції в память загиблих на Донбасі воїнів спалили Кремль 06
У Києві під посольством РФ в ході акції в память загиблих на Донбасі воїнів спалили Кремль 07
У Києві під посольством РФ в ході акції в память загиблих на Донбасі воїнів спалили Кремль 08
У Києві під посольством РФ в ході акції в память загиблих на Донбасі воїнів спалили Кремль 09
У Києві під посольством РФ в ході акції в память загиблих на Донбасі воїнів спалили Кремль 10
У Києві під посольством РФ в ході акції в память загиблих на Донбасі воїнів спалили Кремль 11
У Києві під посольством РФ в ході акції в память загиблих на Донбасі воїнів спалили Кремль 12
У Києві під посольством РФ в ході акції в память загиблих на Донбасі воїнів спалили Кремль 13
У Києві під посольством РФ в ході акції в память загиблих на Донбасі воїнів спалили Кремль 14
У Києві під посольством РФ в ході акції в память загиблих на Донбасі воїнів спалили Кремль 15
У Києві під посольством РФ в ході акції в память загиблих на Донбасі воїнів спалили Кремль 16
У Києві під посольством РФ в ході акції в память загиблих на Донбасі воїнів спалили Кремль 17
У Києві під посольством РФ в ході акції в память загиблих на Донбасі воїнів спалили Кремль 18
У Києві під посольством РФ в ході акції в память загиблих на Донбасі воїнів спалили Кремль 19
У Києві під посольством РФ в ході акції в память загиблих на Донбасі воїнів спалили Кремль 20
У Києві під посольством РФ в ході акції в память загиблих на Донбасі воїнів спалили Кремль 21
У Києві під посольством РФ в ході акції в память загиблих на Донбасі воїнів спалили Кремль 22
У Києві під посольством РФ в ході акції в память загиблих на Донбасі воїнів спалили Кремль 23
У Києві під посольством РФ в ході акції в память загиблих на Донбасі воїнів спалили Кремль 24
У Києві під посольством РФ в ході акції в память загиблих на Донбасі воїнів спалили Кремль 25
У Києві під посольством РФ в ході акції в память загиблих на Донбасі воїнів спалили Кремль 26
У Києві під посольством РФ в ході акції в память загиблих на Донбасі воїнів спалили Кремль 27

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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Топ коментарі

  • Русский Алкаш
    красавчики!
  • Гельдрих
    Слава Україні! смерть пєдірації!!!!
  • Виктор Ле
    Креативно. Молодці!
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