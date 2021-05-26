У Києві під посольством РФ в ході акції в пам'ять загиблих на Донбасі воїнів спалили "Кремль". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Сьогодні, 26 травня, під посольством РФ у Києві відбулася акція "Тризна за загиблими на російсько-українській війні".
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Серед організаторів акції: "У.С.І.", "Українські сили самооборони", ГО "Вартові України", ГО "Хайтарма Крим" і Штаб батальйонів УНСО. Акція пройшла до річниці початку боїв за Донецький аеропорт.
"Ми хочемо нагадати всім, що російсько-українська війна триває. І ворог повинен пам'ятати, що ми, вшановуючи своїх героїв, готові битися і в подальшому за свою землю", - заявили організатори акції.
В ході акції учасники спалили і розтоптали паперовий макет Кремля.
Також вони вивісили на паркані посольства РФ інсталяцію # можемповторить.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ