"Окопна війна": "Я не можу насолоджуватися мирним життям, поки в нашій країні війна" - доброволець Тарас Бобанич. ВIДЕО

Сьогодні, в рубриці "Окопна війна" на Цензор.НЕТ, говоритимемо з добровольцем на псевдо "Хаммер", який уже сім років воює проти російських окупантів.

Для багатьох українців - війна з московським агресором, стала сенсом життя. Вони уже не можуть спокійно дивитися новини в інтернеті, де розповідають про воєнні дії на сході України. В них підвищене відчуття справедливості, вони готові на все, заради своєї країни, розповідає журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман.

Тобто є категорія людей, які не звертають увагу на російську агресію і навпаки - є їхня протилежність.

Тарас належить до тих українців, які готові за свою країну знищувати ворогів, а не миритися з ними.

На сході України, він знаходиться в рядах 1 - ша окрема штурмова рота ДУК "Правий сектор" під командуванням Дмитра Коцюбайло (ДаВінчі). В цих хлопців розмова з ворогом коротка: автоматна черга, вихід міни і російські терористи отримують прямий квиток в пекло. Тарас належить до кагорти українських воїнів, які не дивляться в очі ворогу, не шукають там "миру". Вони знають, щоб перемогти у війні, потрібно...

Який успіх перемоги над агресором від "Хаммера"? Про це і не тільки, дивіться в нашій рубриці "Окопна війна".