"Окопна війна": "Якщо ми всі разом скажемо Путіну, куди йому йти, все у нас буде добре, дуже добре!" - воїн ЗСУ Віктор про боротьбу з окупантами. ВIДЕО
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Як звичайні хлопці, які займалися цивільним ремеслом, освоюють автомат і розуміють, що це їхнє покликання.
Про це і не тільки, дивіться сьогодні у рубриці "Окопна війна" на Цензор.НЕТ.
Віктор до війни працював зварювальником. Цікава професія, яка, крім того, грошова. Але в Україну приходить війна, і Віктор кардинально змінює свою професію - він стає військовим.
Як воно - змінити зварювальний апарат на автомат? Що змушує українських воїнів ризикувати своїм життям і коригувати вогонь наших військових перед самим носом у ворога?
І чому не можна "нецензурно" висловлюватися в нашій рубриці "Окопна війна"?
Будьте з нами і дізнавайтеся правду.