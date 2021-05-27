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"Окопна війна": "Якщо ми всі разом скажемо Путіну, куди йому йти, все у нас буде добре, дуже добре!" - воїн ЗСУ Віктор про боротьбу з окупантами. ВIДЕО

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Як звичайні хлопці, які займалися цивільним ремеслом, освоюють автомат і розуміють, що це їхнє покликання.

Про це і не тільки, дивіться сьогодні у рубриці "Окопна війна" на Цензор.НЕТ.

Віктор до війни працював зварювальником. Цікава професія, яка, крім того, грошова. Але в Україну приходить війна, і Віктор кардинально змінює свою професію - він стає військовим.

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Як воно - змінити зварювальний апарат на автомат? Що змушує українських воїнів ризикувати своїм життям і коригувати вогонь наших військових перед самим носом у ворога?

І чому не можна "нецензурно" висловлюватися в нашій рубриці "Окопна війна"?

Будьте з нами і дізнавайтеся правду.

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    "Окопна війна": "Якщо ми всі разом скажемо Путіну, куди йому йти, все у нас буде добре, дуже добре!" - воїн ЗСУ Віктор про боротьбу з окупантами - Цензор.НЕТ 868
  • Яков 6e06a68f
    Вітя молодець! Бережи, Боже ,тебе і всіх українських воїнів .
  • 5 копійок
    ЗЕ ************. Не знав?
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