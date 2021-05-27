"Думка про те, що я не зможу купувати улюблену білоруську згущенку, приводить мене в жах", - "Слуга народу" Качура про відносини з Білоруссю. ВIДЕО
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в ефірі програми "Ток-шоу №1" на каналі "Україна 24". Крім того, нардеп висловив жаль, що не зможе купувати білоруські продукти.
"Думка про те, що я не зможу купувати улюблену білоруську згущенку, приводить мене в жах. Мені здається, що потрібно визначатися в ідеологічному форматі, "з ким ми біжимо", це як в школі визначаєшся, в якій банді перебуватимеш. Або ти в "банді" з Російською Федерацією і Білоруссю, або ти себе зараховуєш до європейської ком'юніті. Якщо у нас задекларована на рівні Конституції інтеграція в НАТО і ЄС, зрозуміло, що ми повинні підтримувати ту позицію, яку озвучують європейські партнери", - сказав нардеп.
Проте Качура вважає, що співпраця з Білоруссю може тривати, зокрема, з медичної лінії.
"Потрібно знаходити компроміс, але те, з чим не можна його знаходити - це з совістю. Потрібно нашій державі знайти механізм, при якому будуть збережені людські життя, тому що ті унікальні операції, які проводять у Білорусі, в Україні зробити не можна. Якщо ми проводимо санкційну політику, потрібно знайти механізм, при якому в даному випадку якась співпраця залишиться", - сказав Качура.
Нагадаємо, раніше в ефірі програми "Сьогодні День" посол України в Білорусі Ігор Кизим розповів, яким чином можна допомогти українським хворим, які залишаються в Білорусі, дістатися на Батьківщину.