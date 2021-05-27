Російська влада не дала дозвіл на зміну повітряного коридору в обхід Білорусі літаку Air France рейсу Париж-Москва. ВIДЕО
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Французька авіакомпанія Air France скасувала рейс Париж-Москва, оскільки не отримала від авіаційної влади Росії дозвіл на зміну повітряного коридору.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, французькі пілоти намагалися отримати дозвіл через необхідність обльоту території Білорусі.
"У нас досі немає жодної інформації і немає дозволу увійти до повітряного простору Російської Федерації. Хвилин через 10 ми вам скажемо, якщо зможемо летіти сьогодні. Якщо ми не отримаємо дозвіл, нам доведеться, на жаль, скасувати сьогоднішній рейс і перенести його на завтра", - поінформував пілот пасажирів рейсу.