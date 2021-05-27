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Проєкт "Без цензури": Путін переграв Байдена? Все про зняті санкції проти Північного потоку-2 і саміт НАТО без України. ВIДЕО

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Чи справді ми почали втрачати підтримку західних партнерів? Граємо на випередження російських пропагандистів і пояснюємо, що ж відбувається.

Богдан Буткевич аналізує для Цензор.НЕТ  дві важливі події: по-перше, Україну не запросили на саміт НАТО, по-друге, президент США Джо Байден заявив, що його адміністрація вирішила скасувати санкції щодо газопроводу "Північний потік-2", оскільки проєкт майже закінчений, а санкції зашкодять відносинам із європейськими союзниками.

Минулого тижня Державний департамент заявив, що російська компанія, яка стоїть за трубопроводом, Nord Stream 2 AG, та її німецький генеральний директор Маттіас Варніґ, наближений до президента Росії Володимира Путіна, займаються діяльністю, яка є підсанкційною. Але адміністрація Байдена відмовилася від санкцій, оскільки це відповідало національним інтересам США.

Тож саме час розібратися, чи справді Путін когось там переграв і що нам усім із цього?

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Топ коментарі

  • Small Jerboa
    новая методичка, ватник?
    отношения с твоей Рашкой уже вообще НИ ДЛЯ КОГО НЕ ВАЖНЫ.
    Даже африканские племена посылают вас "по матери".
  • Підлога Маккартні
    Если ***** переиграл самого Байдена, то представьте, что он сделал (сделает) с нашим зебилом Проєкт "Без цензури": Путін переграв Байдена? Все про зняті санкції проти Північного потоку-2 і саміт НАТО без України - Цензор.НЕТ 4854
  • Simon B
    Никто никого не "переиграл".
    Просто для администрации Байдена отношения с Россией важнее безопасности Украины .С Украины семья Байден больше ничего не может поиметь- Буризма "кончилась", Порошенко не у власти.
    А теперь все хором начинайте повторять мантру: Трамп плохой, Трамп плохой, Трамп русский агкнт, Байден хороший, Байден хороший...
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