Проєкт "Без цензури": Путін переграв Байдена? Все про зняті санкції проти Північного потоку-2 і саміт НАТО без України. ВIДЕО

Чи справді ми почали втрачати підтримку західних партнерів? Граємо на випередження російських пропагандистів і пояснюємо, що ж відбувається.

Богдан Буткевич аналізує для Цензор.НЕТ дві важливі події: по-перше, Україну не запросили на саміт НАТО, по-друге, президент США Джо Байден заявив, що його адміністрація вирішила скасувати санкції щодо газопроводу "Північний потік-2", оскільки проєкт майже закінчений, а санкції зашкодять відносинам із європейськими союзниками.

Минулого тижня Державний департамент заявив, що російська компанія, яка стоїть за трубопроводом, Nord Stream 2 AG, та її німецький генеральний директор Маттіас Варніґ, наближений до президента Росії Володимира Путіна, займаються діяльністю, яка є підсанкційною. Але адміністрація Байдена відмовилася від санкцій, оскільки це відповідало національним інтересам США.

Тож саме час розібратися, чи справді Путін когось там переграв і що нам усім із цього?

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