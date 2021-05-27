Лавров про перенесення ТКГ з Мінська: Не Кравчуку вирішувати, як буде далі працювати контактна група. ВIДЕО

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров відреагував на слова глави української делегації в Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука про перенесення переговорів щодо Донбасу з Мінська.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"Я б не плутав сюжети (ситуацію із затриманням Протасевича і врегулювання на Донбасі. - Ред.), якщо українська сторона, звичайно, не хоче знайти привід, щоб ухилитися остаточно від виконання своїх обов'язків. Сподіваюся, що як мінімум Франція і Німеччина як співавтори мінських домовленостей не дозволять зробити цього", - сказав глава МЗС РФ.

"Що стосується заяви пана Кравчука, в принципі, він, звичайно, глава делегації, але не йому вирішувати, як буде далі працювати контактна група. Контактна група створена в контексті пакету документів, який був схвалений на саміті в Мінську в лютому 2015 року та потім затверджений резолюцією РБ ООН", - додав Лавров.

Нагадаємо, раніше Кравчук запропонував перенести переговорний майданчик з Мінська.

Також читайте: Переговори стосовно Донбасу потрібно перенести з Білорусі до Швейцарії або Фінляндії, - Кравчук

За словами Кравчука, після затримання журналіста Романа Протасевича в Мінську переговори пщодо Донбасу варто перенести в нейтральну країну - Швейцарію або Фінляндію.