Лавров про перенесення ТКГ з Мінська: Не Кравчуку вирішувати, як буде далі працювати контактна група. ВIДЕО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".
"Я б не плутав сюжети (ситуацію із затриманням Протасевича і врегулювання на Донбасі. - Ред.), якщо українська сторона, звичайно, не хоче знайти привід, щоб ухилитися остаточно від виконання своїх обов'язків. Сподіваюся, що як мінімум Франція і Німеччина як співавтори мінських домовленостей не дозволять зробити цього", - сказав глава МЗС РФ.
"Що стосується заяви пана Кравчука, в принципі, він, звичайно, глава делегації, але не йому вирішувати, як буде далі працювати контактна група. Контактна група створена в контексті пакету документів, який був схвалений на саміті в Мінську в лютому 2015 року та потім затверджений резолюцією РБ ООН", - додав Лавров.
Нагадаємо, раніше Кравчук запропонував перенести переговорний майданчик з Мінська.
За словами Кравчука, після затримання журналіста Романа Протасевича в Мінську переговори пщодо Донбасу варто перенести в нейтральну країну - Швейцарію або Фінляндію.