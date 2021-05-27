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Необхідно скорочувати взаємодію з Білоруссю у військово-технічній сфері, - Кулеба. ВIДЕО

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У МЗС України вважають за доцільне скорочення співпраці з Білоруссю у військово-технічній сфері.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі 1+1, інформує Цензор.НЕТ.

"Я теж не розумію, чому МАЗи, а не КрАЗи. Безумовно, ми повинні довіряти національному виробнику. І повинні поступово звужувати простір для взаємодії у військово-технічній сфері, тому що ми не знаємо, що буде з білоруської сторони під контролем росіян закладатися в техніку, яку поставлятимукть до нас. Це дуже важливий момент, і ми зараз приділяємо йому увагу", - сказав Кулеба.

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Топ коментарі

  • Володимир Мик
    Новини військової технології.
    Шість бомб малого діаметру GBU-39, скинуті з двох F-16, створили власну мережу (скупчилися у рій), перенацілились в польоті та синхронізували між собою свої удари.
    Два F-16 з 96-го випробувального крила на авіабазі ПС США Еглін, штат Флорида, пролітаючи над ракетним полігоном Уайт-Сендс, штат Нью-Мексико, скинули загалом шість малокаліберних бомб GBU-39 виробництва Boeing, - чотири з одного і дві з іншого винищувача. Це відбулося під час випробувань технології об'єднаної зброї Golden Horde, що відбулися 25 травня ********** встановили зв'язок між собою та наземною станцією за допомогою радіомережі L3Harris Banshee 2, а потім відреагували на нову високопріоритетну ціль і здійснили перенацілювання.
    Дві окремі малогабаритні бомби синхронізували час між собою і здійснили одночасну атаку на нову пріоритетну ціль, тоді як два інших ********** здійснювали одночасне ураження двох окремих раніше розвіданих об'єктів.

    Конструктивно GBU-39 являє собою невелику керовану бомбу масою 130 кілограмів. Після відділення від літака-носія вона здатна пролетіти до 110 кілометрів

    Необходимо сокращать взаимодействие с Беларусью в военно-технической сфере, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9630
  • Fox 1 b13bec2b
    Та ти вже "скоротив"у гражданській, - літаки таракана як літали, - так і летають!
    Таке явлення, шо у шмарклі керують страуси з межирір'я...
  • Andrew86
    Плохо, что это начал понимать только Кулеба, и то - только через много лет после начала войны с раисей. А раньше, выходит, верили хитросделанному подлому таракану？
    Дурачье, Украине надо надеяться на свои силы, развивать свое, тогда и мир зауважает и тогда сильные начнут считаться.
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