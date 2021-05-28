Закон про деолігархізацію ще не бачила, але він потрібен для правильного вектора розвитку держави, - Венедіктова. ВIДЕО

Україні необхідний закон про деолігархізацію, оскільки сплетіння великого бізнесу і політики впливає на вектор розвитку держави.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, таку думку висловила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"Я ще не бачила проєкту закону, тому не можу коментувати, що безпосередньо в ньому. Але я вважаю, що з точки зору побудови держави з деолігархізованою системою такий закон потрібен", - сказала Венедіктова в ефірі програми "Хард" із Наталією Влащенко на каналі "Україна24" в четвер увечері.

"Треба розуміти, що коли йдеться про певні природні монополії, про великий бізнес, тісно сплетений з політикою, - це процеси, які значно впливають на вектор розвитку держави (...) Нам треба відокремлювати великий бізнес від політики", - додала генпрокурор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Раді ще немає фінального тексту законопроєкту про олігархів, - Разумков

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський на своїй пресконференції 20 травня поінформував, що підготовка законопроєкту про деолігархізацію вже практично завершена, і документ з'явиться протягом тижня із 24 по 28 травня.

27 травня голова парламенту Дмитро Разумков повідомив, що президент України ще не подав до Верховної Ради остаточний текст законопроєкту про деолігархізацію.