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Закон про деолігархізацію ще не бачила, але він потрібен для правильного вектора розвитку держави, - Венедіктова. ВIДЕО

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Україні необхідний закон про деолігархізацію, оскільки сплетіння великого бізнесу і політики впливає на вектор розвитку держави.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, таку думку висловила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

"Я ще не бачила проєкту закону, тому не можу коментувати, що безпосередньо в ньому. Але я вважаю, що з точки зору побудови держави з деолігархізованою системою такий закон потрібен", - сказала Венедіктова в ефірі програми "Хард" із Наталією Влащенко на каналі "Україна24" в четвер увечері.

"Треба розуміти, що коли йдеться про певні природні монополії, про великий бізнес, тісно сплетений з політикою, - це процеси, які значно впливають на вектор розвитку держави (...) Нам треба відокремлювати великий бізнес від політики", - додала генпрокурор.

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Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський на своїй пресконференції 20 травня поінформував, що підготовка законопроєкту про деолігархізацію вже практично завершена, і документ з'явиться протягом тижня із 24 по 28 травня.

27 травня голова парламенту Дмитро Разумков повідомив, що президент України ще не подав до Верховної Ради остаточний текст законопроєкту про деолігархізацію.

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Думаю Зе его тоже не читал. А какая разница? Главное шо его читал вице-презедент Андрей Елдак позывной Козыр Закон о деолигархизации еще не видела, но он нужен для правильного вектора развития государства, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 4542
  • Герхард
    "Патамуша я очко государево". Венедиктова.

    Закон-то нужен, но не в исполнении слуг олигархов.
  • олег иванов 9d1a2ffb
    Не читала,но одобряю. Закон о деолигархизации еще не видела, но он нужен для правильного вектора развития государства, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 8630
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