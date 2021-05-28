Білоруський опозиціонер Цепкало оголосив збір 11 млн євро на винагороду за арешт Лукашенка. ВIДЕО
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про свою ідею колишній претендент на пост президента Білорусі розповів на своєму каналі в YouTube.
Виплата винагороди за арешт, зазначив Цепкало, гарантована європейським законодавством. Необхідні кошти пропонується зібрати за допомогою краудфандингу. Цепкало пояснив, що перерахувати гроші на винагороду за арешт Лукашенка може будь-хто. Зібрані кошти залишаться на рахунках жертводавців, їх спишуть тільки після того, як мета буде досягнута.
"Я дуже сподіваюся, що цього разу у нас вийде. Я абсолютно переконаний, що і всередині системи існує величезна кількість порядних, принципових людей, для яких служіння народу, служіння закону є не порожнім звуком", - сказав Цепкало.
Засновник мінського Парку високих технологій, Валерій Цепкало збирався брати участь в президентських виборах в Білорусі в 2020 році, проте ЦВК республіки відмовила йому в реєстрації. Після початку дослідчої перевірки щодо нього бізнесмен покинув країну. Його дружина Вероніка Цепкало брала участь у виборчій кампанії Світлани Тіхановської. Зараз вона разом з чоловіком перебуває за межами Білорусі, де щодо Цепкало порушено кримінальну справу про дачу хабаря.