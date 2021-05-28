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"Ми не інтегруємося в європейську енергосистему, поки ми прив'язані до російської і білоруської", - Бутусов. ВIДЕО

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Українська влада повинна мати чіткий план вирішення проблеми залежності від російських енергоресурсів і реалізовувати його з допомогою європейських союзників.

Про це сказав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов в ефірі програми "Право на владу".

"Ми ніколи не інтегруємося в європейську енергосистему доти, поки ми прив'язані до російської і білоруської ... Можливо, це потрібно робити не відразу - не треба сьогодні вимикати рубильник. Потрібен план на період, після закінчення якого ми не купуємо в Росії вугілля, газ, електрику, інші енергоресурси і не залежимо від російської енергетичної зброї. Цю дорожню карту ми повинні розробити самі, а реалізувати її з нашими європейськими партнерами. На цей момент Україна цього не робить", - заявив Бутусов.

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Топ коментарі

  • Владимир Иванец
    Все правильно, но формулировочку надо чуток подкорректировать: мы не интегририруемся в европейскую энергосистему, пока в жопе персоны, определяющей волю государства Украина торчит хитрая рука Бени Коломойского. И Ермак не представитель европейской энергосистемы. Ну, так совпало!
  • irenka ko
    Добре, що хоч журналісти про це кажуть.
  • Eutectic
    Ну, немає там таких оптових цін (у Польщі, орієнтовно ніч - 1,60 грн., вдень - 2,54 грн. за кВт*год).
    Доречі, у нас АЕС простоюють. От би і продавали
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