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"Рука, бл#дь! Сука!!!" - співробітники "Муніципальної варти" Чорноморська відкрили вогонь по "закладнику" на території школи №1. ВIДЕО

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Співробітники "Муніципальної варти" Чорноморська відкрили вогонь по "закладнику" на території школи №1. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцевий телеканал IT-3, інцидент стався минулого тижня. Неподалік школи №1 містяни побачили чоловіка, який ховає "закладки". На місце викликали "Муніципальну варту". Але наркозакладник дістав ніж і чинив співробітникам опір. Щоб його зупинити, муніципалам довелося здійснити попереджувальний постріл у повітря, але це не зупинило чоловіка. Співробітникам довелося вистрілити в нього гумовою кулею.

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Топ коментарі

  • Muni
    Травмат не зброя. Респект хлопцям.
  • Dmitry Yermak
    Вообще, за все стороны приятно. Во-первых, кто-то не прошел мимо и вызвал муниципальную полицию, во-вторых, последние быстро приехали, в-третьих, действовали спокойно. Респект.
  • МГМ
    Таких надо отстреливать!
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