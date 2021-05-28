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У Києві затримали чоловіка, який стріляв у перехожих з вікна своєї квартири, - Нацполіція. ВIДЕО

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У Києві поліцейські затримали чоловіка, який стріляв у перехожих з вікна своєї квартири на вулиці Васильківській.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

По спецлінії 102 столичної поліції надійшло повідомлення, що на вулиці Васильківській нетверезий чоловік закрився у квартирі і почав стріляти з вікна.

"Оцінивши ситуацію, в якій могли постраждати люди, а чоловік відмовився вийти, ми вирішили демонтувати двері. Далі ми побачили, що власник встиг забарикадуватися меблями, при цьому погрожував самогубством, тому почали переговори. У результаті нам вдалося встановити контакт із чоловіком і припинити його дії", - розповів начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

У Києві затримали чоловіка, який стріляв у перехожих з вікна своєї квартири, - Нацполіція 01

Жителя Голосіївського району, 1991 року народження, поліцейські затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. З місця події слідчі вилучили предмети, схожі на пістолет і гільзи, які направили на експертизу.

У Києві затримали чоловіка, який стріляв у перехожих з вікна своєї квартири, - Нацполіція 02

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Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Слідчі готують фігуранту повідомлення про підозру і клопотання до суду для обрання запобіжного заходу. Йому загрожує до семи років тюремного ув'язнення.

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Топ коментарі

  • mrSmith
    Согласно ментовским инструкциям, перед тем как выдавать (или не выдавать) разрешение на приобретение оружия, участковый обязан был прийти к этому козлу.
    Пообщаться с ним, с его соседями, семьей, увидеть что это за человек, насколько он адекватен.
    Есть ли у него сейф, наконец.
    Естественно, ментам это по барабану: неадекват купил за 300 баксов "зеленку" и ментам он не интересен.
    Менты предпочитают голосить как опасно оружие для граждан, но не собираются поднимать свои жопы и выполнять свои прямые функции, препятствуя попаданию оружия в руки маргинальных дебилов, алкашей и наркоманов.
  • Антон Ламехуза
    Кива?
  • mrSmith
    Но только без научной степени!
    У Києві затримали чоловіка, який стріляв у перехожих з вікна своєї квартири, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8873
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