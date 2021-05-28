У Києві затримали чоловіка, який стріляв у перехожих з вікна своєї квартири, - Нацполіція. ВIДЕО
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
По спецлінії 102 столичної поліції надійшло повідомлення, що на вулиці Васильківській нетверезий чоловік закрився у квартирі і почав стріляти з вікна.
"Оцінивши ситуацію, в якій могли постраждати люди, а чоловік відмовився вийти, ми вирішили демонтувати двері. Далі ми побачили, що власник встиг забарикадуватися меблями, при цьому погрожував самогубством, тому почали переговори. У результаті нам вдалося встановити контакт із чоловіком і припинити його дії", - розповів начальник поліції Києва Андрій Крищенко.
Жителя Голосіївського району, 1991 року народження, поліцейські затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. З місця події слідчі вилучили предмети, схожі на пістолет і гільзи, які направили на експертизу.
Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Слідчі готують фігуранту повідомлення про підозру і клопотання до суду для обрання запобіжного заходу. Йому загрожує до семи років тюремного ув'язнення.