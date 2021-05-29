Ексгравця "Шахтаря" й збірної України з футболу Шевчука затримали патрульні з ознаками алкогольного сп'яніння за кермом. ВIДЕО

Колишній захисник "Шахтаря" В'ячеслав Шевчук був затриманий патрульної поліцією. Патрульні зупинили 42-річного українця ввечері 28 травня на бульварі Лесі Українки.

Шевчук перебував за кермом Porsche 911 з ззнаками алкогольного сп'яніння, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на tribuna.com.

Ексгравець збірної України відмовився проходити тест на наявність алкоголю в крові і почав штовхати патрульних.

Представники поліції наділи на Шевчука наручники і посадили в патрульну машину.

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Сам порушник говорить, що його злили друзі з "Шахтаря".

Шевчук сьогодні потрапив в сторіз в інстаграмі українського журналіста Романа Бебеха зі святкування 85-річчя "Шахтаря". Ймовірно, він повертався з заходу.