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Ексгравця "Шахтаря" й збірної України з футболу Шевчука затримали патрульні з ознаками алкогольного сп'яніння за кермом. ВIДЕО

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Колишній захисник "Шахтаря" В'ячеслав Шевчук був затриманий патрульної поліцією. Патрульні зупинили 42-річного українця ввечері 28 травня на бульварі Лесі Українки.

Шевчук перебував за кермом Porsche 911 з ззнаками алкогольного сп'яніння, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на tribuna.com.

Ексгравець збірної України відмовився проходити тест на наявність алкоголю в крові і почав штовхати патрульних.

Представники поліції наділи на Шевчука наручники і посадили в патрульну машину.

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Сам порушник говорить, що його злили друзі з "Шахтаря".

Шевчук сьогодні потрапив в сторіз в інстаграмі українського журналіста Романа Бебеха зі святкування 85-річчя "Шахтаря". Ймовірно, він повертався з заходу.

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Топ коментарі

  • Владимир Пономаренко 336ef173
    Странно почему он ещё не депутат ВР от партии "Слуга Народа"?
  • Антон Чигур
    Быдло кривоногое, играть не умеют, а бухать так мастера!
  • Leshek
    Люто плюсую. Уровень наши футболистов - вторая Лига Испании , а понтов больше. чем у Роналдо или Месси.
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