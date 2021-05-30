"І не тонуть обидва", "Пенсіонери розважаються", - у мережі активно обговорюють морську прогулянку Путіна і Лукашенка. ВІДЕО

У мережі показали кадри з морської прогулянки президента Росії Володимира Путіна і "президента" Білорусі Олександра Лукашенка в Сочі.

Як інформує Цензор.НЕТ, запис опублікували на YouTube-каналі БелТА.

Прогулянка була неофіційною частиною їх переговорів. На ній був присутній і син Лукашенка Микола.

Повідомляється, що Лукашенко і Путін домовилися щодо другого траншу держкредиту і відкриття нових рейсів "Белавіа".

За даними УНІАН, користувачі мережі активно обговорюють їх прогулянку:

"Поїхали обмивати транш", "Коля хоч на півдні побуває, море подивиться", "А чого Колян без автомата?", "Це вони похмелилися, виходить", "І не тонуть обидва", "Пенсіонери розважаються", "Весь світ від Лукашенка відвернувся, а наш обіймається", "Навіть дельфінів пригнали", "Мені одному здається, що вираз у Коленьки дурний?", "Два старих морських вовки і юнга", "Ось так домовляються про злиття Білорусі та Росії", "Догрався бацька", - зазначають користувачі в коментарях.