Нова білоруська АЕС - це схема, "атомна війна", мета якої назавжди прив'язати Україну і Литву до російської енергосистеми, - депутат литовського сейму Павіліоніс. ВIДЕО

Поставки електроенергії виробництва нової білоруської атомної станції - це спроба "прив'язати" Литву та Україну до російської енергосистеми.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив в ефірі телеканалу 1 + 1 глава комітету закордонних справ сейму Литви Жигімантас Павіліоніс.

"Ми заборонили імпорт електроенергії з Білорусі тому, що для нас це імпорт з країни-агресора. Атомна станція Кремля, яка будується спільно з Китаєм. Ми її називаємо Чорнобиль-2 тому, що вона будується практично на кордоні ... Ми вдячні вашому президенту і парламенту за те, що ви заборонили поставки з білоруської АЕС ... У Білорусі планують побудувати ще один блок ... Це все для того, щоб ми, як і ви, які не синхронізувалися з Заходом. Ми хочемо "відрубатися" від цієї радянської системи, а Путін це будує тільки тому, щоб прив'язати нас до своєї системи", - сказав Павіліоніс.

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