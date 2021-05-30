Новини Відео

Нова білоруська АЕС - це схема, "атомна війна", мета якої назавжди прив'язати Україну і Литву до російської енергосистеми, - депутат литовського сейму Павіліоніс. ВIДЕО

6 39650
Поставки електроенергії виробництва нової білоруської атомної станції - це спроба "прив'язати" Литву та Україну до російської енергосистеми.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив в ефірі телеканалу 1 + 1 глава комітету закордонних справ сейму Литви Жигімантас Павіліоніс.

"Ми заборонили імпорт електроенергії з Білорусі тому, що для нас це імпорт з країни-агресора. Атомна станція Кремля, яка будується спільно з Китаєм. Ми її називаємо Чорнобиль-2 тому, що вона будується практично на кордоні ... Ми вдячні вашому президенту і парламенту за те, що ви заборонили поставки з білоруської АЕС ... У Білорусі планують побудувати ще один блок ... Це все для того, щоб ми, як і ви, які не синхронізувалися з Заходом. Ми хочемо "відрубатися" від цієї радянської системи, а Путін це будує тільки тому, щоб прив'язати нас до своєї системи", - сказав Павіліоніс.

Також читайте: Через негоду знеструмлено 34 населені пункти в Україні, - ДСНС

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Alexander Kravchenko
    Украине просто необходимо отсоединится от общей энергосистемы Беларуси/России/Казахстана и присоединится к entsoe-e. Вот и все. Это вопрос в первую очередь политической воли власти Украины, во-вторую очередь технические моменты. Вот и все. А есть АЭС в Беларуси или нет - это не имеет никакого значения.
  • Юрій Ан
    Эта "зеленая энергетика" тупой дерибан и варварство.
    Вон, на дачах закупили южный склон, наставили батарей, при этом вырубили абсолютно все деревья и наделали шкоды сосодям, перебив водопроводы и канализацию своими столбами и перемолотив все, что можно своими тягачами.
    Экология аж пре.
  • Nickol Nickols
    А потом соединить границу Литва - Киевская Русь, чтобы народ белой Руси вернулся в родную семью подальше от кочевого народа московской Орды Новая белорусская АЭС - это схема, "атомная война", цель которой навсегда привязать Украину и Литву к российской энергосистеме, - депутат литовского сейма Павилионис - Цензор.НЕТ 5269
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини