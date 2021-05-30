"Сидів біля болота, обіймаючи собаку, і плакав", - знайшли 6-річного хлопчика, який загубився у лісі на Черкащині. ВIДЕО
Як повідомили Цензор.НЕТ у Департаменті комунікації Нацполіціі, 29 травня, о 23:20 в Черкаське районне управління поліції надійшло повідомлення про те, що в лісі біля села Свидівок зник 6-річний хлопчик.
Про його зникнення повідомили батьки, які з 20:00 години вечора намагалися самостійно знайти сина проте, пошуки були марні. Вони просили допомоги поліції.
Поліцейських Черкаського районного управління, батальйону поліції особливого призначення, ювенальної превенції, сектору протидії домашнього насильства, кінологічної служби, а також військовослужбовців Національної гвардії України було піднято по тривозі.
Допомагали з пошуками інспектори роти з обслуговування водних об'єктів Управління патрульної поліції, які обстежували лісові хащі за допомогою тепловізорів. До пошуку хлопчика доєдналися небайдужі черкащани.
Поліцейські з'ясували, що малий Сашко грався у дворі. Його улюблений пес вибіг на вулицю - хлопчик побіг за ним. Амур повів малого до лісу, а там обоє зникли.
Пошукові роботи тривали всю ніч. Правоохоронці та небайдужі громадяни обстежили квадрат в районі 10-ти кілометрів. Перевіряли хащі та водно-болотні угіддя. Всі вірили, що хлопчик обов'язково знайдеться живий та неушкоджений.
Однак, пошуки ускладнювала темна пора та те, що через розлади аутистичного спектру дитина не відгукувалася. Групи пошуковців розділилися по всьому периметру лісу. На ранок, о 5:30 , Сашка знайшли. На нього натрапили місцеві мешканці. Він зляканий сидів неподалік болота, обіймаючи свого вірного чотирилапого товариша, та плакав.
На щастя, з дитиною все було добре. Хлопчика доставили додому та передали рідним.