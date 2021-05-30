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"Київ змінюється, але незмінною залишається наша любов до нього", - Кличко привітав киян із Днем міста. ВIДЕО

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Лідер партії "Удар" Віталій Кличко привітав киян та гостей столиці з днем Києва.

Вітання мера оприлюднив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук глава виконкому партії "Удар" Артур Палатний, інформує Цензор.НЕТ.

"Київ змінюється, але незмінною залишається наша любов до нього. З днем народження тебе, улюблене місто!" - зазначив мер у відеозверненні, яке починається рядками добре всім відомої пісні "Як тебе не любити, Києве мій".

Також читайте: "Якби Київ був людиною, сьогодні я хотів би просто обійняти його і сказати: "Люблю тебе, старенький!" З днем народження, Києве!" - привітання Зеленського з Днем міста

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Топ коментарі

  • Zelya Vsyo
    Больше, чем От Кличка, зебуинов корёжет только от Пастора и Пороха. "Киев меняется, но неизменной остается наша любовь к нему", - Кличко поздравил киевлян с Днем города - Цензор.НЕТ 5438
  • Не один из 73%
    "Киев меняется, но неизменной остается наша любовь к нему", - Кличко поздравил киевлян с Днем города - Цензор.НЕТ 9873
  • саша паламарчук
    "Киев меняется, но неизменной остается наша любовь к нему", - Кличко поздравил киевлян с Днем города - Цензор.НЕТ 7794
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