"Київ змінюється, але незмінною залишається наша любов до нього", - Кличко привітав киян із Днем міста. ВIДЕО
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Лідер партії "Удар" Віталій Кличко привітав киян та гостей столиці з днем Києва.
Вітання мера оприлюднив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук глава виконкому партії "Удар" Артур Палатний, інформує Цензор.НЕТ.
"Київ змінюється, але незмінною залишається наша любов до нього. З днем народження тебе, улюблене місто!" - зазначив мер у відеозверненні, яке починається рядками добре всім відомої пісні "Як тебе не любити, Києве мій".