"Київ змінюється, але незмінною залишається наша любов до нього", - Кличко привітав киян із Днем міста. ВIДЕО

Лідер партії "Удар" Віталій Кличко привітав киян та гостей столиці з днем Києва.

Вітання мера оприлюднив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук глава виконкому партії "Удар" Артур Палатний, інформує Цензор.НЕТ.

"Київ змінюється, але незмінною залишається наша любов до нього. З днем народження тебе, улюблене місто!" - зазначив мер у відеозверненні, яке починається рядками добре всім відомої пісні "Як тебе не любити, Києве мій".

Також читайте: "Якби Київ був людиною, сьогодні я хотів би просто обійняти його і сказати: "Люблю тебе, старенький!" З днем народження, Києве!" - привітання Зеленського з Днем міста