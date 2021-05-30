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Злива в Житомирі: люди плавають на надувному матраці та їздять на гідроциклі. ВIДЕО

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Вулиці Житомира затопило унаслідок потужної зливи, що пройшла 30 травня. Місцеві жителі викладають у соцмережах відео з водними розвагами посеред міста.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє zhitomir.info.

Зазначається, що непрохідною стала вулиця Покровська і перехрестя Покровської та Грушевського.

Пішоходи були по коліна у воді, а транспорт опинився заблокованим.

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Житомиряни плавали вулицею на надувному матраці, а деякі влаштували розваги на водному мотоциклі. Відповідні кадри опубліковано в соцмережах.

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Топ коментарі

  • Iscatel Iscatel 232de754
    То меру треба дякувати за "якісне" і "своєчасне" обслуговування водозливів.
  • Стрелок
    а знаете причину?
    в угаре "большого крадивництва" эти "строители" закатали в асфальт ливневки. у нас в городе месяц отдалбливали решетки. благо было весной посуху
  • Вася Шевченко f77d76ba
    кстати...или не кстати...вчера и Кривой рог топило
    Злива в Житомирі: люди плавають на надувному матраці та їздять на гідроциклі - Цензор.НЕТ 1460Злива в Житомирі: люди плавають на надувному матраці та їздять на гідроциклі - Цензор.НЕТ 6300Злива в Житомирі: люди плавають на надувному матраці та їздять на гідроциклі - Цензор.НЕТ 8704
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