Злива в Житомирі: люди плавають на надувному матраці та їздять на гідроциклі. ВIДЕО
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Вулиці Житомира затопило унаслідок потужної зливи, що пройшла 30 травня. Місцеві жителі викладають у соцмережах відео з водними розвагами посеред міста.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє zhitomir.info.
Зазначається, що непрохідною стала вулиця Покровська і перехрестя Покровської та Грушевського.
Пішоходи були по коліна у воді, а транспорт опинився заблокованим.
Житомиряни плавали вулицею на надувному матраці, а деякі влаштували розваги на водному мотоциклі. Відповідні кадри опубліковано в соцмережах.
#Житомир попливл pic.twitter.com/iiXcp11OsI— Злий Конопляний Джмелик (@DimSel007) May 30, 2021
#Житомир туристичний https://t.co/9fyQRkjekM pic.twitter.com/FT2sCHp9mw— Злий Конопляний Джмелик (@DimSel007) May 30, 2021