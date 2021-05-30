Злива в Житомирі: люди плавають на надувному матраці та їздять на гідроциклі. ВIДЕО

Вулиці Житомира затопило унаслідок потужної зливи, що пройшла 30 травня. Місцеві жителі викладають у соцмережах відео з водними розвагами посеред міста.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє zhitomir.info.

Зазначається, що непрохідною стала вулиця Покровська і перехрестя Покровської та Грушевського.

Пішоходи були по коліна у воді, а транспорт опинився заблокованим.

Читайте також: В Україні похолодає: очікуються дощі та грози, місцями град і шквали 15-20 м/с

Житомиряни плавали вулицею на надувному матраці, а деякі влаштували розваги на водному мотоциклі. Відповідні кадри опубліковано в соцмережах.