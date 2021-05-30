Під офісом Зеленського вимагають справедливого суду для Стерненка: "Тобі не личить диктатура" (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Організатори нагадують, що 21 травня в Апеляційному суді Одеси закінчилися дебати сторін у справі про вигаданий "розбій за 300 гривень", за який Сергію Стерненку і Руслану Демчуку дали по 7 років і 3 місяці тюрми. Судді пішли до нарадчої кімнати.
"Ми знаємо, що замовниками несправедливого вироку в першій інстанції є російські агенти в Україні. На каналах держзрадника Медведчука Стерненка роками демонізували за те, що не дав себе вбити під час третього нападу. Російські помийниці поширювали фейки і брехню, намагаючись дискредитувати Сергія, щоб він залишився один на один із ворогами нашої держави.
Справа про "300 гривень" тітушки Щербіча повністю сфабрикована. Адвокати Стерненка послідовно доводили це в апеляції. Але, на жаль, в Україні це не означає нічого, оскільки довіри до суддів немає", - йдеться в повідомленні організаторів.
Вони закликають президента Володимира Зеленського провести обіцяну судову реформу.
Адвокат Стерненка Віталій Коломієць підкреслив, що в Україні зараз - переломний момент: або вдасться домогтися справедливих судів і країна піде вперед, або відкотиться назад.
До присутніх також телефоном звернувся Сергій Стерненко.
Організатори запевнили, що знову проведуть акції в разі обвинувального вироку 31 травня.
Нагадаємо, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.
9 квітня Одеський апеляційний суд змінив запобіжний захід Сергію Стерненку і Руслану Демчуку - їх відправили під цілодобовий домашній арешт.
Вирок апеляційний суд має винести 31 травня.