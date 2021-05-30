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Під офісом Зеленського вимагають справедливого суду для Стерненка: "Тобі не личить диктатура" (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Під Офісом президента в Києві і в інших містах України відбуваються акції на підтримку активіста Сергія Стерненка.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Організатори нагадують, що 21 травня в Апеляційному суді Одеси закінчилися дебати сторін у справі про вигаданий "розбій за 300 гривень", за який Сергію Стерненку і Руслану Демчуку дали по 7 років і 3 місяці тюрми. Судді пішли до нарадчої кімнати.

Під офісом Зеленського вимагають справедливого суду для Стерненка: Тобі не личить диктатура (оновлено) 01
Під офісом Зеленського вимагають справедливого суду для Стерненка: Тобі не личить диктатура (оновлено) 02

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Під офісом Зеленського вимагають справедливого суду для Стерненка: Тобі не личить диктатура (оновлено) 03
Під офісом Зеленського вимагають справедливого суду для Стерненка: Тобі не личить диктатура (оновлено) 04
Під офісом Зеленського вимагають справедливого суду для Стерненка: Тобі не личить диктатура (оновлено) 05
Під офісом Зеленського вимагають справедливого суду для Стерненка: Тобі не личить диктатура (оновлено) 06
Під офісом Зеленського вимагають справедливого суду для Стерненка: Тобі не личить диктатура (оновлено) 07

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Під офісом Зеленського вимагають справедливого суду для Стерненка: Тобі не личить диктатура (оновлено) 08
Під офісом Зеленського вимагають справедливого суду для Стерненка: Тобі не личить диктатура (оновлено) 09
Під офісом Зеленського вимагають справедливого суду для Стерненка: Тобі не личить диктатура (оновлено) 10
Під офісом Зеленського вимагають справедливого суду для Стерненка: Тобі не личить диктатура (оновлено) 11
Під офісом Зеленського вимагають справедливого суду для Стерненка: Тобі не личить диктатура (оновлено) 12

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Під офісом Зеленського вимагають справедливого суду для Стерненка: Тобі не личить диктатура (оновлено) 13

"Ми знаємо, що замовниками несправедливого вироку в першій інстанції є російські агенти в Україні. На каналах держзрадника Медведчука Стерненка роками демонізували за те, що не дав себе вбити під час третього нападу. Російські помийниці поширювали фейки і брехню, намагаючись дискредитувати Сергія, щоб він залишився один на один із ворогами нашої держави.

Справа про "300 гривень" тітушки Щербіча повністю сфабрикована. Адвокати Стерненка послідовно доводили це в апеляції. Але, на жаль, в Україні це не означає нічого, оскільки довіри до суддів немає", - йдеться в повідомленні організаторів.

Вони закликають президента Володимира Зеленського провести обіцяну судову реформу.

Під офісом Зеленського вимагають справедливого суду для Стерненка: Тобі не личить диктатура (оновлено) 14

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Під офісом Зеленського вимагають справедливого суду для Стерненка: Тобі не личить диктатура (оновлено) 15
Під офісом Зеленського вимагають справедливого суду для Стерненка: Тобі не личить диктатура (оновлено) 16

Адвокат Стерненка Віталій Коломієць підкреслив, що в Україні зараз - переломний момент: або вдасться домогтися справедливих судів і країна піде вперед, або відкотиться назад.

Під офісом Зеленського вимагають справедливого суду для Стерненка: Тобі не личить диктатура (оновлено) 17
Під офісом Зеленського вимагають справедливого суду для Стерненка: Тобі не личить диктатура (оновлено) 18

До присутніх також телефоном звернувся Сергій Стерненко.

Під офісом Зеленського вимагають справедливого суду для Стерненка: Тобі не личить диктатура (оновлено) 19
Фото, відео: Олег Богачук

Організатори запевнили, що знову проведуть акції в разі обвинувального вироку 31 травня.

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Нагадаємо, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

9 квітня Одеський апеляційний суд змінив запобіжний захід Сергію Стерненку і Руслану Демчуку - їх відправили під цілодобовий домашній арешт.

Вирок апеляційний суд має винести 31 травня.

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Ця нікчема при владі запросто може піти шляхом лукашенка.
    Бо він вже так запачкався, що дорога йому лише одна - в тюрму. Але хто ж туди захоче...От і буде тримати владу з кожним роком все навіженіше...
  • Alexander Savely
    "мырнымы акцiями" зе-мародеров не прошибешь.
    Під офісом Зеленського вимагають справедливого суду для Стерненка: "Тобі не личить диктатура" - Цензор.НЕТ 2747
  • Игнатьев Фион
    Не здивуюся, якщо завтра чи навіть сьогодні затримають організаторів або часників цього заходу за надуманим приводом.
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