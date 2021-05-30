В ужгородській маршрутці нетверезий чоловік побив жінку, бо її дитина не поступилася місцем пенсіонерці. ВIДЕО

В Ужгороді чоловік кілька разів ударив жінку в маршрутці. Конфлікт виник через те, що її дитина не поступилася місцем пенсіонерці.

Інформацію про інцидент Суспільному підтвердила речниця Нацполіції Закарпаття Ганна Дан, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, сталося це вчора, 29 травня, на вулиці Грушевського. "Конфлікт виник на очах у п'ятирічної дитини. 57-річний чоловік став смикати 36-річну жінку, а коли та його відштовхнула, вдарив в обличчя, завдав ще кілька ударів і зник. Його розшукали нетверезим, свої дії правоохоронцям пояснити він не зміг", - розповіла речниця.

За фактом заподіяння умисних легких тілесних ушкоджень у поліції відкрили кримінальне провадження. Чоловікові загрожує до 850 гривень штрафу або громадські роботи терміном до двохсот годин, або виправні роботи терміном до одного року. У справі ведеться слідство.

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