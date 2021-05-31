"Как тебя, п#дараса, зовут? Иди нах#й! Слышь ты, гнида, бл#дь! Стопе!", - п'яна дружина поліцейського з Дніпра у відповідь на зауваження за нетверезу їзду. ВIДЕО

Дружина поліцейського з Дніпра сіла за кермо свого автомобіля в нетверезому стані, проігнорувавши зауваження перехожого і прохання викликати драйвера. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис інциденту опубліковано на youtube-каналі користувача Поліція Дніпро.

Судячи із запису, поліцейський і його дружина, добряче випивши, намагалися виїхати з місця відпочинку, коли один з перехожих зробив їм зауваження і попросив викликати когось із тверезих знайомих, щоб той сів за кермо.

Після тривалої розмови, жінка сіла за кермо і поїхала, залишивши чоловіка.

Заступник глави МВС Антон Геращенко прокоментував Цензор.НЕТ даний інцидент. Поліцейського звільнили і проводять службове розслідування.

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