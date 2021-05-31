Разумков ще не бачив законопроєкту про деолігархізацію: Найближчим часом документ з'явиться в парламенті. ВIДЕО

Спікер ВР Дмитро Разумков не бачив законопроєкт про деолігархізацію.

Про це він сказав на брифінгу після Погоджувальної ради ВРУ, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

За його словами, найближчим часом законопроєкт повинен з'явитися в парламенті, після чого його можна буде обговорювати.

Говорячи про існуючі в ВР так звані групи впливу, Разумков зазначив: "Весь парламент повинен бути групою впливу для всього народу".

Він також підкреслив, що в усьому світі є лобізм, але в Україні він часто має корупційну складову.

Також читайте: ЗМІ опублікували не той законопроєкт про олігархів, - Данілов