Разумков ще не бачив законопроєкту про деолігархізацію: Найближчим часом документ з'явиться в парламенті. ВIДЕО
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Спікер ВР Дмитро Разумков не бачив законопроєкт про деолігархізацію.
Про це він сказав на брифінгу після Погоджувальної ради ВРУ, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
За його словами, найближчим часом законопроєкт повинен з'явитися в парламенті, після чого його можна буде обговорювати.
Говорячи про існуючі в ВР так звані групи впливу, Разумков зазначив: "Весь парламент повинен бути групою впливу для всього народу".
Він також підкреслив, що в усьому світі є лобізм, але в Україні він часто має корупційну складову.