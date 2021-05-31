Будівництво президентського Університету майбутнього на території ВДНГ у Києві коштуватиме 7,2 млрд грн, - Шкарлет. ВIДЕО

Будівництво "Президентського університету" на території державного "Експоцентру України" (ВДНГ, Київ) за три роки коштуватиме 7,2 млрд грн, заявив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

"Територіально локація - це 16 гектарів на ВДНГ... Загалом розвиток президентського університету спільно з біокластером і біоклінікою є логічним завершенням просторового розвитку території ВДНГ, для того, щоб студенти мали можливість користуватися всіма об'єктами інфраструктури одночасно", - сказав він на пресконференції під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Освіта і наука" в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Згідно з представленою концепцією, територія університету займатиме 16 га, загальна площа забудови - 25,8 тис. кв.м.

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На його території буде 11 кампусів, серед яких п'ять профільних наукових кампусів, адміністративний корпус, апарт-готель для студентів, апарт-готель для педагогів, лікарня, дипломатична служба і корпус з офісами іноземних компаній.

Міністр зазначив, що реалізація концепту впродовж трьох років із підготовкою документації, новим будівництвом, первинним необхідним обладнанням коштуватиме 7,2 млрд грн.

Раніше Зеленський підписав указ про створення президентського Університету майбутнього.