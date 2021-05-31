Лобода, MARUV, Барських: десант українських зірок виступив на масштабному концерті в Санкт-Петебурзі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Українські співачки Світлана Лобода, MARUV (Анна Корсун), SOYANA (Яна Соломко), а також співак Макс Барських виступили на великому концерті в Санкт-Петебурзі Big Love Show.

Фото з концерту з'явилися на сторінці заходу в Instagram і в акаунтах артистів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на inforesist.org.

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"Залетіли в Пітер на BIG LOVE SHOW. Завершили святковий концерт. Люблю це місто, люблю моїх шанувальників, люблю Love Radio, люблю життя, люблю, коли кожен день випито до останньої краплі", - підписала закулісне відео з північної російської столиці Лобода.

"Вперше в моєму житті! Концерт, на якому були присутні 12 000 осіб ...! Хвилювання було божевільне ... Спасибі, що прийняли мене і підтримали", - звернулася українська співачка Яна Соломко до аудиторії зі сторінки фотоблога та опублікувала відеофрагмент свого виступу.

До слова, глядачі були не дуже задоволені проведеним заходом. Так, вони скаржилися, що місця були лише сидячі, а також обурилися, чому на сцену не вийшли вже відомі зірки - українці "Artik & Asti" і російський співак Діма Білан.

















