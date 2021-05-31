Проєкт "Без цензури": Все про вирок Стерненкові. Вата палає! Хто виграв, хто програв і що далі? ВIДЕО

Суд звільнив Сергія Стерненка від відбування покарання за ґратами, тому по гарячих слідах аналізуємо, хто сьогодні виграв, а хто програв і як підгорає у вати.

Проєкт "Без цензури" аналізує нинішні найсвіжіші новини у справі Стерненка для Цензор.НЕТ.

Що конкретно сталося? Апеляційний суд Одеси визнав Стерненка винним за статтями про викрадення людини та незаконне поводження зі зброєю та призначив умовне покарання.

Стерненка засуджено до трьох років в'язниці, але звільнено від ув'язнення за статтею 263 з випробувальним терміном один рік і покладено на нього спеціальні обов'язки.

Нагадаємо, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі і конфіскації половини майна.

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