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Проєкт "Без цензури": Все про вирок Стерненкові. Вата палає! Хто виграв, хто програв і що далі? ВIДЕО

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Суд звільнив Сергія Стерненка від відбування покарання за ґратами, тому по гарячих слідах аналізуємо, хто сьогодні виграв, а хто програв і як підгорає у вати.

Проєкт "Без цензури" аналізує нинішні найсвіжіші новини у справі Стерненка для Цензор.НЕТ.

Що конкретно сталося? Апеляційний суд Одеси визнав Стерненка винним за статтями про викрадення людини та незаконне поводження зі зброєю та призначив умовне покарання.

Стерненка засуджено до трьох років в'язниці, але звільнено від ув'язнення за статтею 263 з випробувальним терміном один рік і покладено на нього спеціальні обов'язки.

Нагадаємо, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі і конфіскації половини майна.

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Топ коментарі

  • Paulo Kit
    Ещё раз!
    Хер бы там была условка, если б неравнодушные и не освещение в СМИ.
  • 18c49ed2
    Когда я "ванговал" что весь этот цирк для лохов закончится условным типа "осуждением" Стерненка, то некоторые поднимали тут дикий вой. Ну и? Цирком довольны или хотите еще серий?
  • 18c49ed2
    Условный срок -- на самом деле очень удобный инструмент, чтобы держать ручного "борцуна" в рамках дозволенного.
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