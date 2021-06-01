Новини Відео

Україна може з 1 жовтня дозволити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі, - глава НКРЕКП Тарасюк. ВIДЕО

7 14365
Глава НКРЕКП Валерій Тарасюк пояснив причини заборони імпорту електроенергії з РФ і Білорусі та припустив її скасування восени.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ICTV.

Тарасюк пояснив, що мав на увазі, коли заявив, що "теоретично припинення імпорту може призводити до зловживання та маніпуляцій на ринку" після заборони на імпорт електроенергії з РФ та Білорусі.

"Мова йде про ринок електроенергії, який поки що не стосується напряму побутових споживачів населення. У 2019 році в нас запрацював новий оптовий ринок електроенергії, проєвропейський. Але до повної синхронізації з ринком ЄС, зараз український ринок концентрований. У нас є три-чотири гравці, які теоретично можуть мати вплив на ціну електроенергії. Імпорт є одним з чинників, який збільшує конкуренцію і створює більш справедливу ціну. Саме тому ми не забороняли імпорт назавжди, а до 1 жовтня. Зараз у нас колосальний профіцит електроенергії", - пояснив глава НКРЕКП.

Також Тарасюк припустив, що з 1 жовтня Україна може дозволити імпорт електроенергії з РФ та Білорусі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міністр енергетики Галущенко закликав НКРЕКП заборонити імпорт електричного струму з РФ та Білорусі

"Таке можливо, ми паралельно слідкуватимемо не лише за зловживаннями та маніпуляціями, а й за станом накопичення вугілля, щоб не повторилася ситуація, яка була у нас взимку. Ми маємо спостерігати, як готуються наші станції до опалювального сезону", - зазначив він.

Нагадуємо, 26 травня НКРЕКП заборонила імпорт електроенергії з Росії та Білорусі в Україну до 1 жовтня 2021 року.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ми не інтегруємося в європейську енергосистему, поки ми прив'язані до російської і білоруської", - Бутусов. ВIДЕО

Топ коментарі

  • Зэлэный_Змий
    Зе-бараны, блеявшие про барыгу и торговлю на крови, ваш выход!
  • Гундяй Крестовоздвиженский
    та вони так і зроблять
    не для того алігархат ставив клована президентом, щоб відв'язуватись від рашки
  • Игорь Монахов
    Смотрю на это все и окуеваю - неужели это происходит в Моей Украине за которую пролито столько крови, и самое главное - а эта так званая власть в Украине - Украинская !? Чет не похоже.. больше похоже на то что это кацапо-диверсанты *** тулят нам кацапо-мир.. сумно.. ***.. пздц
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини