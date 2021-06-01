Україна може з 1 жовтня дозволити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі, - глава НКРЕКП Тарасюк. ВIДЕО

Глава НКРЕКП Валерій Тарасюк пояснив причини заборони імпорту електроенергії з РФ і Білорусі та припустив її скасування восени.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ICTV.

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Тарасюк пояснив, що мав на увазі, коли заявив, що "теоретично припинення імпорту може призводити до зловживання та маніпуляцій на ринку" після заборони на імпорт електроенергії з РФ та Білорусі.

"Мова йде про ринок електроенергії, який поки що не стосується напряму побутових споживачів населення. У 2019 році в нас запрацював новий оптовий ринок електроенергії, проєвропейський. Але до повної синхронізації з ринком ЄС, зараз український ринок концентрований. У нас є три-чотири гравці, які теоретично можуть мати вплив на ціну електроенергії. Імпорт є одним з чинників, який збільшує конкуренцію і створює більш справедливу ціну. Саме тому ми не забороняли імпорт назавжди, а до 1 жовтня. Зараз у нас колосальний профіцит електроенергії", - пояснив глава НКРЕКП.

Також Тарасюк припустив, що з 1 жовтня Україна може дозволити імпорт електроенергії з РФ та Білорусі.

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"Таке можливо, ми паралельно слідкуватимемо не лише за зловживаннями та маніпуляціями, а й за станом накопичення вугілля, щоб не повторилася ситуація, яка була у нас взимку. Ми маємо спостерігати, як готуються наші станції до опалювального сезону", - зазначив він.

Нагадуємо, 26 травня НКРЕКП заборонила імпорт електроенергії з Росії та Білорусі в Україну до 1 жовтня 2021 року.

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