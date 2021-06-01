"Бидлота, блін. Ви торкнулися моєї власності! Зупинка на дві хвилини дозволена всюди!" - "слуга народу" Камельчук у відповідь на зауваження про неправильне паркування автомобіля дружини. ВIДЕО

Нардеп "Слуги народу" Юрій Камельчук назвав "бидлотою" активістів руху "Зупини лося" через зауваження про неправильну парковку автомобіля його дружини.