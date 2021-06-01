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"Бидлота, блін. Ви торкнулися моєї власності! Зупинка на дві хвилини дозволена всюди!" - "слуга народу" Камельчук у відповідь на зауваження про неправильне паркування автомобіля дружини. ВIДЕО

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Нардеп "Слуги народу" Юрій Камельчук назвав "бидлотою" активістів руху "Зупини лося" через зауваження про неправильну парковку автомобіля його дружини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Камельчук звинуватив активістів "Зупини лося", які розмістили на лобовому склі автомобіля спеціальну наклейку, в пошкодженні його власності, хамстві і погрожував учасникам руху судом.

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Повний випуск програми "Зупини лося".

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Топ коментарі

  • Tema9
    Набрід гівна, а не партія!
  • товарищ Маузер 2
    100%.. бидлота....з посвідченням депутата...
  • Fizko Kyiv
    Вибір мудрава наріду, ****
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