Новини Відео

Разумков посперечався з Парубієм через регламент ВР: "Це порушення" - "Ви 17 разів ставили на голосування". ВIДЕО

11 87641
Сьогодні на пленарному засіданні відбулася словесна перепалка між народними депутатами "ЄС" і спікером ВР Дмитром Разумковим.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Коли Разумков поставив на голосування питання скорочення термінів підготовки законопроєкту 5589 і включення законопроєкту 5554, до трибуни підійшли троє депутатів "ЄС" В'ятрович, Княжицький і Парубій і почали говорити спікеру про те, що комітет на розглядав законопроєкти і їх включення до порядку денного є порушенням регламенту, на що Разумков, підвищивши голос, попросив не вчити його регламенту: "Коли Ви 17 разів ставили на голосування, то не Вам мені розповідати про регламент".

Ці слова деякі депутати зустріли оплесками.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Разумков про звинувачення у блокуванні законопроєкту про ліквідацію ОАСК: Не потрібно ляпати язиком. Ще немає рішення комітету. ВIДЕО

Коли голосування щодо проєкту закону 5554 провалили, голова ВР заявив: "На відміну від вас, я не ставлю на повторне - без будь-якого другого, третього, п'ятнадцятого двадцять третього".

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Eutectic
    Ну, да, відповідь Разумкова у стилі " А у вас негрів лінчували". Разумков посперечався з Парубієм через регламент ВР: "Це порушення" - "Ви 17 разів ставили на голосування" - Цензор.НЕТ 2306
    Зелена логіка.
  • Александр Иовица 4c66a33e
    Мальчик в шортиках уже даже не шифруется.
  • Алла Новосад 5b57f84f
    " ... к трибуне подошли трое депутатов "ЕС" Вятрович, Княжицкий и Парубий и начали говорить спикеру о том, что комитет НЕ рассматривал законопроекты и их включение в повестку дня является нарушением регламента."

    Источник: https://censor.net/ru/v3268704

    Младорыг Разумков косит под идиота, приравнивая повторные голосования к голосованию в зале по законам, которые не прошли комитеты, что предусматривает регламент.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини