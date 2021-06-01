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"Охрініти! Бережіть свої кишені!" – кишенькові злодійки обкрадають відвідувачів магазинів на київській Троєщині. ВІДЕО камер спостереження

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Кишенькові злодійки обкрадають відвідувачів магазинів на київській Троєщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, кілька епізодів крадіжок зафіксували камери спостереження, встановлені в магазинах. Відеозаписи злочинів опублікував журналіст Костянтин Андріюк.

"Охрініти! Друзі, бережіть свої кишені! На місці обкрадених може опинитися кожен. Місце злочину - сувора Троєщина", - написав він у коментарі до записів.

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    ЗА такое по хорошему нужно руки отрубывать!!!
  • Гарри Гарриссон cc89b7c5
    Нет, просто цыганва!
  • Підлога Маккартні
    Кстати они не соблюдают социальную дистанцию. Ко мне вот когда какое-то мудила в притык приближается в магазе я делаю замечание, шоб мое лично пространство не нарушало.
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