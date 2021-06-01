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Українська САУ "Богдана" успішно пройшла перший етап польових випробувань. ВIДЕО

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Українська самохідна гаубиця 2С22 "Богдана", розроблена під натівський калібр 155 мм, успішно пройшла перший етап польових випробувань.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Військовий кур'єр", про це повідомили інформовані джерела.

Так, під час випробувань здійснено приблизно 100 пострілів різними боєприпасами, зокрема на повному заряді, також успішно проведено гідропостріли, які показали високу стійкість стволів українського виробництва.

Зазначається, що другий етап, 250-300 пострілів (ймовірно, на дальність і точність), відбудеться через два тижні.

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Топ коментарі

  • Злой Карлик
    Розроблено - 2015р. Виготовлення- 2018р.

    Украинская САУ "Богдана" успешно прошла первый этап полевых испытаний - Цензор.НЕТ 880
  • Zemych
    Ето да, куда там всратой Шкоде до нашего Ланоса, и всратой Татре до нашего Краза.
    А шо автомата заряжания нема - так мы ж не гамняные тупые чехи, а козаки, будемо руками 155 мм всовувати, а де ті 155 мм взяти - то потім придумаєм, може якось саме порішається.
  • Анатолий К 65c6a92d
    Були і КРАЗи і почали виготовляти снаряди при "баризі" в Україні, то при "не крадущих" і "не бариг" кудись все пропало і провели закупку чеський металобрухт, який давно застарів і дальність враження у два рази менший за "Богдану". Снаряди 152 мм у два рази дорожчі, ніж мали купувати при "баризі" вже закупили "зелені" уклоністи, та ще і сумнівної якості.
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