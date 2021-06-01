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"Закопав паспорт у лісі і намагався видати себе за українця", - прикордонники затримали росіянина з тепловізором на Сумщині. ВIДЕО

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Днями в Сумській області прикордонники затримали чоловіка без документів, який намагався незаконно перетнути кордон України.

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі Держприкордонслужби, чоловіка, який близько двох годин ночі пробирався до кордону під покровом темряви, за допомогою тепловізора виявив наряд відділення інспекторів прикордонної служби "Миропілля".

Після затримання порушник назвався громадянином України, але згодом зізнався, що є росіянином, на доказ цього у нього була виявлена ​​ксерокопія паспорта. Сам документ, за твердженням 35-річного чоловіка, він закопав десь у лісі.

Зараз обставини правопорушення з'ясовуються. На затриманого оформлені документи адміністративного провадження за спробу незаконного перетину державного кордону України і за порушення прикордонного режиму. Міру покарання визначить суд.

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Топ коментарі

  • Не один из 73%
    А у нас президент малоросс пытается выдать себя за украинца "Закопал паспорт в лесу и пытался выдать себя за украинца", - пограничники задержали россиянина с тепловизором на Сумщине - Цензор.НЕТ 4683
  • Дмитрий Ч
    Балалайку закопал, а косоворотка думал сойдет за вышиванку
  • Зайда
    Збирається якось росіянин на захід України у справах… Колеги його наставляють: ти ж там тільки українською найчистішою говори, бо ж як дізнаються, хто ти є, то смерть мученицьку приймеш…
    Поїхав. Поки справи по славетному місту Львову вирішував, то й заблукав… Ну, нема чого робити - треба запитувати. Згадуючи настанови колег, звертається до дідуся, що саме поряд проходив:
    - Добродію, підкажіть-но, будьте ласкаві, де тутка останівка є?
    Дідусь, ласкаво обертаючись:
    - Зупинка за рогом, але ти, москалику, вже приїхав…
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