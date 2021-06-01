"Закопав паспорт у лісі і намагався видати себе за українця", - прикордонники затримали росіянина з тепловізором на Сумщині. ВIДЕО
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Днями в Сумській області прикордонники затримали чоловіка без документів, який намагався незаконно перетнути кордон України.
Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі Держприкордонслужби, чоловіка, який близько двох годин ночі пробирався до кордону під покровом темряви, за допомогою тепловізора виявив наряд відділення інспекторів прикордонної служби "Миропілля".
Після затримання порушник назвався громадянином України, але згодом зізнався, що є росіянином, на доказ цього у нього була виявлена ксерокопія паспорта. Сам документ, за твердженням 35-річного чоловіка, він закопав десь у лісі.
Зараз обставини правопорушення з'ясовуються. На затриманого оформлені документи адміністративного провадження за спробу незаконного перетину державного кордону України і за порушення прикордонного режиму. Міру покарання визначить суд.