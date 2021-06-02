Пролукашенківський телеканал анонсував нове відео допиту Протасевича. ВIДЕО

На опублікованому в мережі уривку допиту опозиційний блогер Роман Протасевич каже, що його "підставили".

12-секундний фрагмент допиту Протасевича опубліковано в YouTube, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Упевнений, що мене просто підставили. Бо я цього ніде не говорив, а як тільки я це сказав, я відразу опинився в Мінську. От відразу", - каже Протасевич. При цьому незрозуміло, про які саме його слова йдеться.

Сюжет білоруського державного "Загальнонаціонального телебачення", частиною якого є цей уривок, має вийти в ефір у середу, 2 червня.

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Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.